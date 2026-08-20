Ruta 34: secuestraron más de 52 kilos de cocaína durante un control en Totoras

FOTO: El procedimiento se realizó durante la madrugada en el kilómetro 58 de la ruta 34.

Un operativo de Seguridad Vial permitió detectar un cargamento de cocaína durante un control realizado este jueves sobre la ruta nacional 34, a la altura de Totoras. El procedimiento se inició cuando personal de una fuerza de seguridad inspeccionó un camión de transporte de cargas peligrosas y encontró dos mochilas que contenían paquetes rectangulares con una sustancia sospechosa.

/Inicio Código Embebido/

FOTO: El procedimiento se realizó durante la madrugada en el kilómetro 58 de la ruta 34.

/Fin Código Embebido/

Posteriormente, personal especializado realizó una prueba orientativa de campo que dio resultado positivo para cocaína. En total fueron secuestrados 52,6 kilos de la sustancia, con un avalúo informado de aproximadamente 1.181 millones de pesos. Por disposición de la Fiscalía Federal de Rosario, quedó detenido un hombre mayor de edad y se secuestraron el vehículo, el acoplado, teléfonos celulares y documentación de interés para la investigación.

El procedimiento se realizó durante la madrugada en el kilómetro 58 de la ruta 34, en jurisdicción de Totoras. La causa quedó bajo intervención del Área de Atención Inicial de la Fiscalía Federal de Rosario y se investiga el origen y destino del cargamento.