Muerte del nene de 6 años en Santa Fe: el fiscal reveló qué falta para avanzar contra la madre

FOTO: Los fiscales que investigan la muerte del niño de 6 años en Santa Fe.

La investigación por la muerte de un niño de seis años en San Justo, Santa Fe, sumó en las últimas horas un dato clave: el fiscal regional Jorge Nessier afirmó que los primeros indicios apuntan a la madre del menor como posible responsable del fallecimiento.

El niño, identificado como Isaac, fue encontrado sin vida este miércoles en una vivienda del barrio Reyes, luego de un llamado al 911 que alertó sobre una posible situación de violencia intrafamiliar.

Cuando los efectivos policiales llegaron al domicilio, ubicado sobre Sylvestre Begnis, entre Pedro Millán y la cortada 27, encontraron al menor ya sin signos vitales y a su madre, una joven de 22 años, en el lugar.

La mujer, identificada por las iniciales R.M., quedó detenida por disposición de la fiscal Daniela Montegrosso, que interviene en la causa.

El fiscal señaló a la madre como principal sospechosa

Durante una conferencia de prensa, Nessier explicó que, aunque todavía faltan elementos fundamentales para reconstruir lo ocurrido, la primera mirada de la investigación coloca a la madre en el centro de las sospechas.

“Una mirada inicial nos permite sostener en estos momentos que la responsabilidad del hecho parecería recaer en la madre del niño”, afirmó el fiscal regional.

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Sin embargo, remarcó que se trata de una investigación compleja y que todavía no existe una conclusión definitiva sobre las circunstancias de la muerte.

El funcionario explicó que no hubo testigos presenciales del hecho y que las fiscales necesitan reunir los resultados de las distintas medidas periciales antes de avanzar con una imputación.

En ese sentido, anticipó que podrían solicitarse extensiones de los plazos procesales para contar con un panorama más completo antes de realizar la audiencia imputativa.

La autopsia será determinante

Uno de los elementos centrales que espera la Fiscalía es el resultado de la autopsia realizada al cuerpo del niño.

Hasta el momento, no se informó oficialmente cuál fue la causa de la muerte. De acuerdo con información trascendida de manera preliminar, durante la primera inspección se habría considerado la posibilidad de que el menor hubiera muerto por asfixia, aunque esa hipótesis todavía debe ser confirmada o descartada por los estudios forenses.

La Fiscalía tampoco recibió aún el informe definitivo de la autopsia, por lo que los investigadores evitan establecer una causa concreta de muerte.

“Ni siquiera en este momento podemos precisar, más allá del análisis que realizó el médico en el examen preliminar en el lugar del hecho, cuál es concretamente la razón de la muerte del niño”, explicó Nessier.

Analizan celulares, dispositivos y cámaras

La investigación incluye distintas medidas para reconstruir las horas previas al fallecimiento.

Personal de la Policía de Investigaciones (PDI) y de la División Criminalística trabajó en la vivienda para preservar la escena, realizar pericias y recolectar elementos que puedan resultar relevantes para la causa.

También se analizaron teléfonos celulares y dispositivos electrónicos, mientras que la Fiscalía tomó declaraciones testimoniales y comenzó a revisar las cámaras de seguridad de la zona.

Según explicó el periodista de Cadena 3 Matías Arrieta, hasta el momento los investigadores no detectaron en las imágenes a otra persona que hubiera salido de la vivienda poco antes de la llegada de la Policía.

El padre del niño no se encontraba en el domicilio cuando llegaron los efectivos.

No había denuncias previas por violencia

Otro de los aspectos que llamó la atención de los investigadores es que no existían antecedentes registrados de violencia intrafamiliar entre la madre y el niño.

La fiscal Montegrosso explicó que se realizó un relevamiento ante distintos organismos oficiales, incluida la Comisaría de la Mujer, además de equipos socioeducativos municipales y provinciales.

“Nunca han tenido ninguna intervención”, señaló la fiscal al referirse a esos organismos.

Tampoco surgieron, hasta el momento, antecedentes de situaciones de violencia detectadas en el ámbito escolar.

El niño estaba escolarizado y desde la Fiscalía indicaron que las autoridades educativas tampoco habían informado previamente sobre situaciones que hicieran presumir un contexto de violencia.

Una investigación que recién comienza

La mujer permanece detenida mientras avanzan las medidas ordenadas por la Fiscalía. Los investigadores esperan contar con los resultados de la autopsia y del resto de las pericias para determinar exactamente qué ocurrió dentro de la vivienda.

Por ahora, la principal hipótesis apunta a la madre como responsable de la muerte, pero la Fiscalía insiste en que se trata de una conclusión preliminar y que todavía deben incorporarse pruebas fundamentales al expediente.

El resultado de la autopsia será especialmente relevante para establecer si el niño murió por asfixia o por otra causa y, a partir de allí, determinar cómo avanzar judicialmente contra la mujer.

Informe de Matías Arrieta.