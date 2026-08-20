Milei defendió la economía y anticipó que hará un recital por la inflación: "El problema es moral"

El presidente Javier Milei defendió este jueves el rumbo de su gestión económica durante su exposición en el Council of the Americas, donde aseguró que la inflación continuará descendiendo y volvió a cuestionar a economistas, periodistas y dirigentes que critican los resultados de su programa.

Durante un discurso de casi una hora en el Hotel Alvear, el mandatario destacó especialmente el último dato de inflación mayorista, que fue del 0,8% en julio, y anticipó que volverá a realizar un recital para celebrar la evolución de los precios.

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“Mal que le pese a los medios y economistas, arrancó con cero, así que haré otro recital como había prometido”, afirmó Milei, en referencia al índice mayorista.

El Presidente también sostuvo que su Gobierno recibió una inflación del 211,4% anual y afirmó que actualmente se encuentra en torno al 31,5%, por lo que, según su interpretación, logró reducirla en un 85%.

“La foto sigue siendo horrible, pero la película es la mejor de la historia argentina”

En su exposición, Milei reconoció que todavía existen dificultades sociales y económicas, aunque volvió a reivindicar la trayectoria que, según su mirada, atraviesa el país desde su llegada al poder.

“¿Falta? Sí, claro que falta un montón. La foto sigue siendo horrible, pero la película es la mejor de la historia argentina”, sostuvo ante el auditorio.

También aseguró que el crecimiento económico ya comenzó a reflejarse en distintos indicadores. Según los números que presentó, Argentina creció un 6% en 2024 y acumuló una expansión superior al 10% durante los dos primeros años de su gestión.

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El mandatario también destacó el ajuste fiscal y afirmó que su Gobierno logró reducir el déficit consolidado en 15 puntos del PBI y bajar impuestos.

En materia social, sostuvo que más de 14 millones de personas salieron de la pobreza y afirmó que la indigencia cayó del 20% al 6%, mientras que la pobreza infantil pasó del 70% al 42%.

Daza: “La inflación va a seguir bajando”

Antes de la exposición presidencial había hablado José Luis Daza, viceministro de Economía y segundo de Luis Caputo, quien se ausentó del encuentro por un cuadro de fiebre.

Daza buscó relativizar el dato de inflación de julio, que fue del 2,1% y significó un corte a tres meses consecutivos de desaceleración.

“La inflación va a seguir bajando y para mí no es un tema”, afirmó el funcionario.

El Gobierno pone el foco en la evolución de los precios mayoristas, aunque el dato de inflación minorista de julio mostró una aceleración respecto de los meses anteriores.

Críticas a economistas y periodistas

Milei dedicó buena parte de su discurso a cuestionar a los analistas que ponen en duda los resultados de su programa económico.

“Voy a dejar en evidencia la precariedad y pobreza analítica de los economistas argentinos”, lanzó al comienzo de su exposición.

Más adelante, también apuntó contra los medios y quienes aseguran que la población enfrenta dificultades para llegar a fin de mes.

“Eso que dicen de que ‘la gente no llega a fin de mes’. ¿Por qué no tratan de pensar lo que significa la frase?”, cuestionó, antes de pedir que se revisen los datos económicos.

Y volvió a cargar contra economistas y periodistas con una de sus habituales ironías: “Yo no sé si los economistas argentinos y los periodistas odian más los datos o los zurdos al agua”.

Una defensa a Sturzenegger y la explicación sobre el cierre de empresas

Durante el discurso, Milei también elogió al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, a quien calificó como un “coloso”. La definición fue recibida con aplausos por los asistentes.

El Presidente defendió además el cierre de empresas como parte del funcionamiento de una economía con mayor competencia.

“Así como aparecen empresas, otras desaparecen, es natural. Se van reasignando los recursos porque van cambiando las condiciones de la economía”, explicó.

Según su interpretación, impedir esos procesos mediante barreras o mecanismos de protección terminaría perjudicando a los consumidores.

La polémica referencia al aborto y la caída de la natalidad

En otro tramo de su exposición, Milei vinculó la caída de la natalidad con el mercado laboral y el sistema previsional y cuestionó las políticas vinculadas con el aborto.

“Estamos pagando muy caro la locura de los pañuelitos verdes”, afirmó, en referencia al movimiento que impulsó la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo.

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Luego sostuvo que Argentina no alcanza una tasa de natalidad suficiente para garantizar el reemplazo generacional y afirmó que la situación tiene consecuencias sobre el crecimiento económico y el sistema previsional.

“Esa pasión por asesinar niños en el vientre de la madre nos está costando caro en términos de crecimiento y ni les cuento en el sistema previsional”, expresó.

Una comparación con los gobiernos anteriores

Milei también utilizó parte de su discurso para comparar la evolución de la inflación durante las últimas administraciones.

Afirmó que Cristina Kirchner recibió una inflación del 8,5% y la dejó en 26,9%, mientras que Mauricio Macri la recibió en 26,9% y la entregó en 53,8%. Sobre la gestión de Alberto Fernández, señaló que comenzó con un nivel del 53,8% y terminó en torno al 211%.

En contraste, sostuvo que su administración logró reducir la inflación desde el nivel recibido al asumir.

El Presidente cerró su exposición con una definición sobre el rumbo que pretende para el país: “El problema no es económico, es moral”.

Y agregó: “Si abrazamos los valores judeo-cristianos, vamos a tomar medidas que son justas, y la contracara de eso es el progreso y bienestar”.

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