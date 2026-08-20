Bangladesh designa presidente a Mirza Fakhrul Islam Alamgir en un contexto político agitado

DACCA, Bangladesh (AP) — El Parlamento de Bangladesh realizó el jueves la elección de un nuevo presidente, un puesto que había quedado vacante tras la renuncia del expresidente, un estrecho colaborador de la destituida primera ministra Sheikh Hasina. La elección se produce en un contexto de inestabilidad política, y se esperaba que el veterano político Mirza Fakhrul Islam Alamgir, del Partido Nacionalista de Bangladesh, asumiera el cargo el viernes.

En la votación, Alamgir recibió 255 votos, superando los 88 votos obtenidos por su oponente, Oli Ahmed, candidato del partido opositor Jamaat-e-Islami y sus aliados. Un total de 349 miembros del Parlamento estaban habilitados para participar en esta elección, que es la primera disputada desde octubre de 1991, cuando Bangladesh adoptó un sistema de democracia parlamentaria. Desde entonces, todas las elecciones presidenciales habían sido sin oposición, con candidatos del partido gobernante sin rivales.

Alamgir, quien ha sido secretario general del Partido Nacionalista durante un largo período, lideró el movimiento político contra los 15 años de gobierno de Hasina. La ex primera ministra huyó del país en agosto de 2024, en medio de protestas masivas por acusaciones de corrupción y autoritarismo, lo que llevó a su partido a estar prohibido de participar en la actividad política desde el año pasado.

Aunque el cargo de presidente en Bangladesh es mayormente ceremonial, el presidente es también el jefe de Estado y comandante en jefe de las fuerzas armadas, y tiene un papel importante durante las crisis políticas. La renuncia del expresidente Mohammed Shahabuddin el mes pasado, quien había estado en el cargo durante el gobierno de Hasina, dejó un vacío significativo, ya que era considerado un aliado leal.

La llegada de un nuevo gobierno, liderado por el primer ministro Tarique Rahman, hijo de un ex primer ministro que fue rival de Hasina, se produjo tras una victoria contundente en febrero, después de 18 meses de un gobierno interino bajo el galardonado con el Premio Nobel de la Paz, Muhammad Yunus. En este contexto, el partido de Hasina no tuvo la oportunidad de participar en las elecciones.

La renuncia de Shahabuddin fue el resultado de una fuerte oposición, especialmente de un grupo estudiantil que lideró las manifestaciones contra el gobierno de Hasina, acusándolo de ser un colaborador del régimen derrocado. Las manifestaciones exigieron su renuncia y arresto, marcando un periodo de turbulencia política en el país.