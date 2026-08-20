Tadej Pogacar busca completar el triplete con la Vuelta a España tras su victoria en el Tour

FOTO: El campeón del Tour Pogacar apunta a ganar la Vuelta a España para completar triplete

MADRID — Tadej Pogacar tiene la vista puesta en completar un triplete de Grandes Vueltas cuando la Vuelta a España inicie este fin de semana en Mónaco.

El ciclista esloveno, que se coronó campeón del Tour de Francia en julio, busca ahora la victoria en la Vuelta, la única de las tres grandes competiciones que aún no ha ganado. Con su reciente triunfo en el Giro de Italia en 2024, Pogacar se encuentra a un paso de hacer historia.

Su debut en la Vuelta fue en 2019, donde a los 20 años logró ganar tres etapas y finalizó en tercer lugar, un récord que aún lo acompaña como su peor resultado en competencias de tres semanas.

A pesar de no haber participado en la Vuelta desde su debut, el equipo UAE Team Emirates-XRG lo ha incluido en la alineación de este año. Pogacar intentará unirse a un selecto grupo de ciclistas que han completado el triplete.

"Fue mi primera Gran Vuelta en 2019 y una experiencia increíble. España es un país que me encanta visitar y en el que me gusta competir, y creo que es el momento adecuado para volver", expresó el ciclista de 27 años tras la confirmación de su participación.

Un Pogacar en plena forma

Este año ha sido excepcional para Pogacar, quien ha cosechado triunfos en el Tour de Suiza y el Tour de Romandía, además de destacar en varias clásicas de un día.

Con su tercera victoria consecutiva en el Tour de Francia, se unió a leyendas del ciclismo como Eddy Merckx, Miguel Indurain, Jacques Anquetil y Bernard Hinault, siendo uno de los pocos en alcanzar cinco títulos del Tour.

Pogacar terminó el último Tour con una ventaja de 6 minutos y 26 segundos sobre el belga Remco Evenepoel.

Vingegaard, fuera

Por su parte, Jonas Vingegaard, considerado uno de los principales rivales de Pogacar, no competirá en la Vuelta debido a una caída en la 15ª etapa del Tour, que le provocó una fractura en la clavícula. Vingegaard había completado su propio triplete al ganar el Giro de Italia este año.

La 81ª edición de la Vuelta comenzará el sábado con una contrarreloj individual en Mónaco, un recorrido técnico que abarcará 9,4 kilómetros. Esta será la primera vez que Mónaco albergue la salida de las tres Grandes Vueltas, tras haberlo hecho con el Giro de Italia en 1966 y el Tour de Francia en 2009.

Posteriormente, la Vuelta avanzará por Francia y Andorra antes de finalizar en Granada el 13 de septiembre, tras recorrer casi 3.300 kilómetros.

Los ciclistas enfrentarán un recorrido desafiante, con seis etapas de alta montaña y cuatro de media montaña, además de cinco etapas quebradas y dos contrarrelojes.