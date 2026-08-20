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Quiniela matutina: conocé los números ganadores de hoy jueves 20 de agosto.

El sorteo número 18868 de la quiniela matutina se realizó el jueves 20 de agosto a las 15:00. El número a la cabeza fue 2405, correspondiente a "A primera (Gato)". Conocé todos los resultados.

20/08/2026 | 15:11Redacción Cadena 3

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El número de sorteo 18868 de la quiniela matutina se llevó a cabo el jueves 20 de agosto a las 15:00. El número a la cabeza fue 2405, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Gato).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 2405
2° 8495
3° 9494
4° 7070
5° 2391
6° 0089
7° 2466
8° 3282
9° 9298
10° 1012
11° 9980
12° 1726
13° 4284
14° 3582
15° 4409
16° 5827
17° 9140
18° 8153
19° 4573
20° 0878

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 18868 de la quiniela matutina.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El jueves 20 de agosto a las 15:00.

¿Cuál fue el número ganador?
El número a la cabeza fue 2405, correspondiente a "A primera (Gato)".

¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.

¿Dónde se puede consultar más información?
Los resultados están disponibles en Cadena 3.

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