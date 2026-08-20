Quiniela matutina: conocé los números ganadores de hoy jueves 20 de agosto.

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El número de sorteo 18868 de la quiniela matutina se llevó a cabo el jueves 20 de agosto a las 15:00. El número a la cabeza fue 2405, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Gato).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 2405

2° 8495

3° 9494

4° 7070

5° 2391

6° 0089

7° 2466

8° 3282

9° 9298

10° 1012

11° 9980

12° 1726

13° 4284

14° 3582

15° 4409

16° 5827

17° 9140

18° 8153

19° 4573

20° 0878