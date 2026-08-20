Allanamientos en Swiss Medical y el Sanatorio de Los Arcos por el caso Maradona
Los procedimientos se realizarán durante la tarde en la clínica del barrio porteño de Palermo y la prepaga.
FOTO: Allanamientos en Swiss Medical y el Sanatorio de Los Arcos por el caso Maradona
Buenos Aires, 20 agosto (NA) -- El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N.º 7 de San Isidro ha autorizado allanamientos en el Sanatorio de Los Arcos y en la sede de Swiss Medical. Esta medida busca esclarecer el análisis de la historia clínica de Don Diego, padre de Diego Armando Maradona, en la Junta Médica Interdisciplinaria que evaluó su deceso.
Fuentes del caso informaron a la Agencia Noticias Argentinas que los procedimientos se llevarán a cabo en la tarde de hoy en la clínica ubicada en el barrio porteño de Palermo y en la prepaga.
Tras un extenso cuarto intermedio, los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón accedieron a la solicitud del fiscal Patricio Ferrari, quien enfatizó que "no van a voltear el juicio".
Al salir de los Tribunales, situados en la calle Ituzaingó 340, el abogado Fernando Burlando confirmó que la próxima audiencia se llevará a cabo el jueves 27 de agosto. Burlando también afirmó que, en su opinión, "no se trató de un error" el envío de las historias clínicas de Don Diego, quien falleció el 25 de junio de 2015 en Los Arcos.
Lectura rápida
¿Qué se autorizó?
Se autorizó la realización de allanamientos en Swiss Medical y el Sanatorio de Los Arcos.
¿Quiénes son los implicados?
Los jueces del TOC N.º 7 de San Isidro y el fiscal Patricio Ferrari están involucrados en el caso.
¿Cuándo se realizarán los procedimientos?
Los allanamientos se realizarán durante la tarde del 20 de agosto.
¿Dónde se llevarán a cabo?
En el Sanatorio de Los Arcos, en Palermo, y en la sede de Swiss Medical.
¿Por qué se realizan?
Para esclarecer el análisis de la historia clínica de Don Diego, padre de Diego Maradona.
[Fuente: Noticias Argentinas]