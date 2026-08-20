FOTO: Allanamientos en Swiss Medical y el Sanatorio de Los Arcos por el caso Maradona

Buenos Aires, 20 agosto (NA) -- El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N.º 7 de San Isidro ha autorizado allanamientos en el Sanatorio de Los Arcos y en la sede de Swiss Medical. Esta medida busca esclarecer el análisis de la historia clínica de Don Diego, padre de Diego Armando Maradona, en la Junta Médica Interdisciplinaria que evaluó su deceso.

Fuentes del caso informaron a la Agencia Noticias Argentinas que los procedimientos se llevarán a cabo en la tarde de hoy en la clínica ubicada en el barrio porteño de Palermo y en la prepaga.

Tras un extenso cuarto intermedio, los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón accedieron a la solicitud del fiscal Patricio Ferrari, quien enfatizó que "no van a voltear el juicio".

Al salir de los Tribunales, situados en la calle Ituzaingó 340, el abogado Fernando Burlando confirmó que la próxima audiencia se llevará a cabo el jueves 27 de agosto. Burlando también afirmó que, en su opinión, "no se trató de un error" el envío de las historias clínicas de Don Diego, quien falleció el 25 de junio de 2015 en Los Arcos.