Un antiguo hotel será una residencia para estudiantes en Villa María
La Casa del Estudiante tendrá 30 habitaciones y capacidad para alojar hasta 90 jóvenes del interior. Los municipios y el gobierno local cubrirán gran parte del costo.
20/08/2026 | 15:29Redacción Cadena 3
FOTO: La Casa del Estudiante tendrá 30 habitaciones y capacidad para alojar hasta 90 jóvenes del interior.
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Audio. Un antiguo hotel será una residencia para estudiantes en Villa María
La Argentina Posible
Un antiguo hotel ubicado frente a la plaza Centenario, en pleno centro de Villa María, será reconvertido en una residencia destinada a estudiantes universitarios y terciarios procedentes de distintas localidades de Córdoba.
La iniciativa es impulsada por la Municipalidad de Villa María y el Ente Regional de Desarrollo (ENRED), organización que reúne a cerca de 65 municipios y comunas del centro y sur provincial.
El intendente Eduardo Accastello explicó a Cadena 3 que el proyecto surgió ante la necesidad de brindar una alternativa habitacional accesible a los jóvenes que deben trasladarse para continuar sus estudios.
"Se tomó la decisión de avanzar conjuntamente con una residencia universitaria. Contratamos un hotel frente a la plaza de Villa María, donde tendremos capacidad para alojar a 90 estudiantes que llegarán desde distintos pueblos", señaló.
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La denominada Casa del Estudiante funcionará en el edificio del ex City Hotel, ubicado sobre calle Buenos Aires. Tendrá tres pisos y 30 habitaciones, con una capacidad estimada de entre 60 y 90 residentes, según la demanda definitiva de los municipios participantes. Alrededor de 26 localidades ya solicitaron plazas.
Los estudiantes abonarán una contribución reducida, mientras que el resto del costo será afrontado por sus municipios de origen y por la Municipalidad de Villa María. El aporte de los jóvenes representaría alrededor del 20% del alquiler.
Accastello indicó además que el establecimiento contará con espacios gastronómicos y otros servicios destinados a acompañar la permanencia de los alumnos. "Un poquito ponen los estudiantes, otro poquito los municipios y una parte importante la ciudad de Villa María", resumió el jefe municipal.
Villa María cuenta actualmente con seis universidades y cinco institutos terciarios, además de una población aproximada de 15.000 estudiantes. El objetivo planteado por la gestión municipal es alcanzar los 30.000 alumnos universitarios para 2030. "Queremos fortalecer la idea de Villa María como ciudad universitaria", concluyó Accastello.
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Informe de Francisco Vidal.
Lectura rápida
¿Qué se va a reconvertir en Villa María? Un antiguo hotel frente a la plaza Centenario en una residencia para estudiantes universitarios y terciarios.
¿Quién impulsa la iniciativa? La Municipalidad de Villa María y el Ente Regional de Desarrollo (ENRED).
¿Cuándo se espera que esté disponible? No se menciona una fecha específica, pero el proyecto ya está en marcha.
¿Dónde estará ubicada la residencia? En el edificio del ex City Hotel, sobre calle Buenos Aires.
¿Por qué se crea esta residencia? Para brindar una alternativa habitacional accesible a jóvenes que deben trasladarse para continuar sus estudios.