La Justicia rechazó la indemnización reclamada por los hijos de Sergio Denis

FOTO: Rechazaron la indemnización y señalaron que "la culpa" fue del cantante. (Foto: NA)

La Justicia tucumana rechazó la demanda por daños y perjuicios presentada por los hijos de Sergio Denis a raíz de la caída que sufrió el cantante durante un recital en el Teatro Mercedes Sosa y que, 14 meses después, derivó en su muerte.

La Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo consideró que la conducta del artista fue la causa directa y determinante del accidente. Según la reconstrucción incorporada al expediente, Denis caminó de espaldas sobre una pasarela mientras cantaba y miraba al público, sin verificar su trayectoria.

En esas circunstancias, pisó fuera de la estructura, perdió el equilibrio y cayó al foso de orquesta, de aproximadamente tres metros de profundidad.

Para el tribunal, se trató de un "hecho de la víctima" o una "autopuesta en peligro". Los jueces entendieron que esa conducta interrumpió el nexo causal necesario para responsabilizar a los organizadores del espectáculo o al Estado.

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La demanda había sido impulsada por Federico Patricio Hoffmann, Bárbara Hoffmann y María Victoria Hoffmann contra el Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa, la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) y Raúl Francisco Armisén.

Los hijos del artista reclamaban una indemnización de alrededor de $7,6 millones más intereses. Federico Hoffmann había solicitado, además, otros $3,3 millones por el lucro cesante que habría sufrido como integrante de la banda de su padre.

El tribunal también declaró de oficio que los demandantes carecían de legitimación para intervenir como herederos en una de las acciones acumuladas. No obstante, el reclamo formulado en nombre propio fue analizado y rechazado por considerar que no existió responsabilidad de los demandados.

Como consecuencia de la resolución, las costas del proceso quedaron a cargo de los hijos del cantante. La regulación de los honorarios profesionales será definida posteriormente.

Sergio Denis, cuyo nombre era Héctor Omar Hoffmann, sufrió el accidente el 11 de marzo de 2019. Permaneció internado desde entonces y murió el 15 de mayo de 2020, a los 71 años.

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