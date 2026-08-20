Un grupo de policías trasladó de urgencia y salvó a nena de un año con dificultades respiratorias

FOTO: Un grupo de policías salvó a una niña.

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Una rápida intervención policial permitió trasladar de urgencia a una nena con dificultades respiratorias.

El operativo se inició en barrio San Fernando y culminó en el Hospital de Niños, donde la menor recibió asistencia médica.

En las últimas horas, personal policial acudió a un domicilio de calle Carlos Becu al 3500, en barrio San Fernando, tras un llamado al 911 que alertaba sobre una nena de 1 año y 4 meses de edad con dificultades respiratorias.

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Al arribar, los efectivos encontraron a la niña siendo asistida por una vecina. Una vez estabilizada, fue trasladada de urgencia en un móvil policial hacia el Hospital de Niños.

Durante el recorrido, los uniformados desplegaron un cordón sanitario para agilizar el traslado hasta el nosocomio. Allí, la menor fue asistida por profesionales médicos en compañía de sus padres, quienes diagnosticaron signos de convulsión e insuficiencia respiratoria. Actualmente, se encuentra en buen estado.