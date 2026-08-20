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Un grupo de policías trasladó de urgencia y salvó a nena de un año con dificultades respiratorias

Los uniformados desplegaron un cordón sanitario para agilizar el traslado hasta el nosocomio.

20/08/2026 | 16:13Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

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Un grupo de policías salvó a una niña.

FOTO: Un grupo de policías salvó a una niña.

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Una rápida intervención policial permitió trasladar de urgencia a una nena con dificultades respiratorias.

El operativo se inició en barrio San Fernando y culminó en el Hospital de Niños, donde la menor recibió asistencia médica.

En las últimas horas, personal policial acudió a un domicilio de calle Carlos Becu al 3500, en barrio San Fernando, tras un llamado al 911 que alertaba sobre una nena de 1 año y 4 meses de edad con dificultades respiratorias.

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Al arribar, los efectivos encontraron a la niña siendo asistida por una vecina. Una vez estabilizada, fue trasladada de urgencia en un móvil policial hacia el Hospital de Niños.

Durante el recorrido, los uniformados desplegaron un cordón sanitario para agilizar el traslado hasta el nosocomio. Allí, la menor fue asistida por profesionales médicos en compañía de sus padres, quienes diagnosticaron signos de convulsión e insuficiencia respiratoria. Actualmente, se encuentra en buen estado.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Una nena con dificultades respiratorias fue trasladada de urgencia.

¿Quién intervino? Personal policial y profesionales médicos asistieron a la menor.

¿Cuándo sucedió? En las últimas horas, tras un llamado al 911.

¿Dónde tuvo lugar el hecho? En un domicilio de calle Carlos Becu, en barrio San Fernando.

¿Cómo se realizó el traslado? Con un móvil policial y un cordón sanitario para agilizar el proceso.

¿Por qué fue importante la intervención? La rápida acción permitió estabilizar a la niña y brindarle asistencia médica oportuna.

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