El abuelo del nene de 6 años muerto en Santa Fe defendió a su hija: "Jamás fue violenta con él"

La investigación por la muerte de Izán Aguirre, de 6 años, en San Justo, Santa Fe, sumó este jueves el testimonio de Daniel, el abuelo materno del niño, quien defendió públicamente a su hija, actualmente detenida.

La mujer, de 22 años, permanece alojada en un centro de salud de la ciudad de Santa Fe mientras la Justicia avanza con la investigación. La autopsia determinó que el menor murió por asfixia, aunque todavía resta establecer con precisión cómo se produjo.

Daniel aseguró que nunca observó situaciones de violencia entre su hija y su nieto. “Mi hija jamás fue violenta con el nene”, sostuvo en diálogo con El Aire de Santa Fe.

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“Ella amaba a su hijo, lo adoraba”

El hombre contó que mantenía un contacto frecuente con el niño y que durante el último fin de semana había estado junto a su hija y su nieto.

“Es inconcebible lo que pasó, no vi indicio de nada. Ella amaba a su hijo, lo adoraba; a donde iba, iba con él”, afirmó.

También negó que el menor hubiera sufrido maltratos previamente. “Se habló de que el nene fue maltratado; eso jamás pasó, como abuelo jamás lo hubiera permitido”, remarcó.

Daniel dijo además que todavía no pudo hablar con su hija desde que quedó detenida. Según explicó, la joven fue trasladada a Santa Fe y permanece a disposición de la Justicia.

La mudanza que habían planeado

El abuelo contó que la separación de la pareja de su hija era reciente y que ambos habían conversado la posibilidad de que ella se mudara con él a la capital provincial junto al niño.

“Ella quería venir a vivir conmigo”, relató. Incluso contó que el sábado había llevado un regalo para su nieto por el Día del Niño y que habían acordado esperar aproximadamente un mes para concretar la mudanza, debido a que él se había quedado sin trabajo.

Daniel también aseguró que su hija le había hablado bien de la familia de su expareja y que consideraba que el niño estaba contenido.

“No era ella, deliraba y decía cosas raras”

Uno de los puntos que el abuelo materno mencionó fue el estado en que, según su relato, el abuelo paterno encontró a la mujer dentro de la vivienda.

“Me comentó que estaba fuera de sí, que no era ella, que deliraba y decía cosas raras”, afirmó Daniel. Según sostuvo, nunca había presenciado anteriormente un episodio similar.

Para el hombre, ese comportamiento podría ser relevante para comprender qué ocurrió: “Para mí, en ese momento, mi hija no estaba en sus cabales”.

Daniel también reconoció la incertidumbre que atraviesa a la familia. “Sinceramente, no entiendo nada y yo creo que hasta el día de hoy no se sabe lo que hizo”, manifestó.

La Justicia continúa reuniendo pruebas para reconstruir las últimas horas del niño y determinar las circunstancias exactas de su muerte. La autopsia estableció que falleció por asfixia, mientras se aguardan otras pericias que podrían resultar determinantes para definir la situación procesal de su madre.