Tendencias en muebles de cocina: lo que los diseñadores recomiendan para tu hogar

En la mayoría de las cocinas, el elemento que más impacto visual genera no son necesariamente los electrodomésticos, las encimeras o el piso, sino los muebles de cocina. Estos ocupan gran parte del espacio, por lo que resulta fundamental elegir opciones que sean funcionales y elegantes. A continuación, se presentan las tendencias en muebles de cocina que los diseñadores están recomendando, desde tonos cálidos de madera hasta características pensadas para la accesibilidad.

Los muebles de cocina suelen representar una inversión considerable para los propietarios, por lo que es importante tomarse el tiempo necesario para seleccionar aquellos que se adapten a las necesidades personales. Es esencial asegurarse de que los muebles elegidos estén fabricados con materiales resistentes y que se alineen con la forma en que la familia utiliza realmente la cocina.

Además, es recomendable pensar en la atmósfera que se desea crear en la cocina. Si este espacio es el lugar de reunión familiar, optar por muebles de madera cálida o pintados en colores acogedores puede ayudar a establecer el tono adecuado. Por otro lado, si la cocina es un refugio de tranquilidad, un conjunto de muebles en blanco cremoso con detalles redondeados podría ser la elección ideal.

Una de las tendencias más notables es la eliminación del almacenamiento superior. La diseñadora de cocinas de California, Caren Rideau, señala que cada vez más clientes optan por deshacerse del almacenamiento en la pared superior en busca de un aspecto más limpio y ordenado. Esta decisión no solo contribuye a una estética más moderna, sino que también permite una mayor sensación de amplitud en el espacio.

Para quienes buscan más inspiración, es aconsejable informarse sobre los colores de muebles que están en tendencia y aquellos que pueden hacer que la cocina luzca anticuada, según los expertos. Los colores cálidos y acogedores parecen ser los favoritos, mientras que los tonos fríos y oscuros pueden no ser tan recomendables.