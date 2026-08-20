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¿Por qué no ves colibríes en tu jardín? Consejos para atraerlos efectivamente

Si te preguntas por qué no ves colibríes en tu jardín, podría ser por la cercanía de un hábitat más atractivo o la falta de comida. Descubre cómo optimizar tu espacio para atraer a estas aves fascinantes.

20/08/2026 | 17:52Redacción Cadena 3

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Consejos para atraer colibríes a tu jardín

FOTO: Consejos para atraer colibríes a tu jardín

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La ausencia de colibríes en el jardín puede ser un misterio para muchos amantes de la naturaleza. Sin embargo, es posible que haya un hábitat cercano que ofrezca mejores condiciones para estas aves. Según Erika Zambello, directora de comunicaciones de Audubon Florida, "si vives cerca de un parque, jardín o vecino que tiene un hábitat abundante para colibríes, es probable que estén en esos lugares cercanos pero no en tu jardín".

Además, puede que estés pasando por alto su presencia. Aunque se crea que los colibríes evitan el jardín, diversos factores pueden influir en su comportamiento. Donald K. Price, profesor en la Escuela de Ciencias de la Vida de la Universidad de Nevada, Las Vegas, explicó que "los colibríes ajustan su actividad alimentaria a las temperaturas diarias, las demandas de reproducción y los cambios estacionales". Por lo tanto, pueden visitar un jardín solo brevemente durante las horas más frescas de la mañana o la tarde, lo que podría dar la impresión de que están ausentes. Las hembras, además, se vuelven menos visibles mientras anidan y cuidan a sus crías, y los machos territoriales pueden excluir a otros pájaros. Sin embargo, la actividad suele aumentar nuevamente una vez que los jóvenes abandonan el nido. Una cámara activada por movimiento puede ayudar a descubrir visitas que los propietarios podrían pasar por alto.

Otro aspecto a considerar es la disposición de los comederos. Aunque los colibríes parecen delicados, pueden ser muy territoriales. Zambello sugirió que "si solo tienes un gran comedero, un colibrí solitario podría estar alejando a los demás". Para solucionar esto, recomienda utilizar comederos más pequeños distribuidos por el jardín, lo que permitirá que más aves se alimenten al mismo tiempo.

Finalmente, la falta de alimento puede ser un factor determinante. Los colibríes pueden consumir hasta tres veces su peso corporal en un día, según Birds & Blooms. Esto significa que necesitan alimentarse de manera constante para sobrevivir, y si no hay suficiente comida disponible, es probable que busquen en otros lugares.

Lectura rápida

¿Por qué no hay colibríes en mi jardín?
Puede que haya un hábitat cercano que ofrezca mejores condiciones.

¿Qué factores influyen en su ausencia?
Los colibríes ajustan su actividad a la temperatura, la reproducción y pueden ser difíciles de ver.

¿Cómo optimizar los comederos?
Usar comederos pequeños distribuidos por el jardín para evitar la territorialidad.

¿Cuánto comen los colibríes?
Pueden comer hasta tres veces su peso corporal en un día, necesitan alimento constante.

¿Qué herramientas ayudan a verlos?
Una cámara activada por movimiento puede revelar visitas que se pasan por alto.

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