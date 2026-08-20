Frío tras la mini primavera: cuándo vuelven a bajar las máximas en Córdoba

Córdoba tendrá este jueves una jornada atípica para el invierno, con temperaturas que se acercarán a valores primaverales. Tras un amanecer fresco, con registros cercanos a los 4 grados, el viento norte y el cielo despejado favorecerán una rápida recuperación térmica.

La máxima prevista para la ciudad de Córdoba será de 24 grados, mientras que en distintos sectores del interior provincial podrían alcanzarse valores incluso superiores.

Pero la pausa en el frío será breve. Desde este viernes comenzará un nuevo descenso de las temperaturas, acompañado por un incremento de la nubosidad.

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Para el viernes se espera una jornada más fresca, con una máxima de 18 grados y una mínima cercana a los 6 grados. El cielo estará más cubierto y marcará el inicio del cambio de condiciones.

El descenso continuará durante el sábado, cuando se prevé cielo cubierto y una temperatura máxima de 16 grados.

El cambio se profundizará el domingo, que aparece como el día más frío de los próximos días. Para esa jornada se espera una máxima de apenas 13 grados en la ciudad de Córdoba.

De todos modos, el frío no se extendería durante toda la próxima semana. Los pronósticos anticipan un nuevo repunte de las temperaturas, con varias jornadas de características más agradables.

Así, después de la jornada primaveral de este jueves, Córdoba volverá a transitar un marcado descenso térmico durante el fin de semana.

Pronóstico en Córdoba

• Jueves: máxima de 24°C, cielo soleado y viento norte.

• Viernes: mínima de 6°C y máxima de 18°C, con aumento de la nubosidad.

• Sábado: cielo cubierto y máxima de 16°C.

• Domingo: máxima de 13°C, en lo que sería la jornada más fresca.

• Próxima semana: se espera un nuevo ascenso de las temperaturas.