El Niño: preparan operativo de salud en Santa Fe y piden "anticiparse a riesgos"

El gobierno de Santa Fe activó un comité operativo interministerial y diseñó un plan de contingencia sanitaria para afrontar las probables precipitaciones intensas que se esperan a partir de octubre, en un contexto donde el fenómeno climático amenaza con traer no solo agua, sino también una serie de riesgos epidemiológicos que ya están siendo monitoreados de cerca por las autoridades.

Así lo confirmó este jueves la secretaria de Salud de la provincia, Andrea Uboldi, en diálogo con Viva la Radio por Cadena 3 Rosario, donde detalló los ejes del plan estratégico que busca minimizar los efectos de las lluvias sobre la salud de la población. "Hay una organización de un comité operativo interministerial, encabezado por nuestro gobernador Maximiliano Pullaro y por el área de Protección Civil, que vienen monitoreando las alertas", explicó Uboldi, y agregó que, por pedido de la ministra de Salud, Celia Ciancio, se armó un plan que contempla desde la preparación previa hasta la respuesta inmediata ante posibles anegamientos e inundaciones.

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La funcionaria detalló que el trabajo se divide en varias fases, comenzando por una etapa preparatoria donde ya se están relevando datos clave para saber qué poblaciones están en mayor riesgo.

"Estamos relevando dónde tenemos mujeres embarazadas que estén próximas a parir, electrodependientes que necesitan conexión eléctrica, personas en diálisis o con enfermedades oncohematológicas que requieren evacuación rápida", enumeró Uboldi, al tiempo que señaló que también se está trabajando en el stock de medicamentos e insumos críticos, teniendo en cuenta que muchas personas que deban evacuar podrían dejar sus tratamientos habituales en sus hogares. "Hay que reforzar la medicación antipertensiva, entre otros fármacos esenciales", advirtió.

Otro de los pilares de esta etapa es el autocuidado del personal de salud y de los equipos de Protección Civil y municipios, por lo que se impulsa la vacunación antitetánica y la actualización del esquema contra el dengue, especialmente entre los equipos de primera respuesta, dado que la temporada de lluvias coincide con el pico de circulación del mosquito Aedes aegypti.

En este sentido, Uboldi recordó que la provincia ya viene trabajando en la vacunación contra el dengue, sobre todo en los equipos de salud y fuerzas de seguridad, y que esa estrategia se intensificará en los próximos meses.

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En cuanto a los riesgos sanitarios que aparecen una vez que las lluvias se instalan, la secretaria advirtió que los problemas de salud más frecuentes estarán ligados al tiempo de exposición al agua. "Si el agua está una semana, la problemática está vinculada con la agudización de problemas de salud crónicos: crisis de asma, dermatitis por humedad, heridas", explicó. Pero el principal riesgo sanitario en los primeros días son las enfermedades diarreicas, producto de la falta de agua segura, la pérdida de alimentos por cortes de luz y la dificultad para mantener condiciones de higiene básicas. "Si a la diarrea y el agua no segura les sumamos el calor, tenemos un escenario de deshidratación", subrayó.

Uno de los puntos que más preocupa a las autoridades es la leptospirosis, una enfermedad que suele aparecer después de dos semanas de mantenerse el agua en el suelo o en las viviendas. "El riesgo está en quien se queda en su casa o en quien está limpiando, muchas veces descalzo y en contacto con agua contaminada con orina de animales (vacas, caballos, perros)", detalló Uboldi, quien no obstante llevó tranquilidad al recordar que "esta bacteria es hipersensible a la penicilina o amoxicilina" y que con un ciclo de cinco días de tratamiento se logra disminuir el riesgo de complicaciones.

Para eso, enfatizó la importancia de que la población que estuvo en contacto con agua de inundación y presente síntomas gripales lo comunique al momento de la consulta médica, ya que "no es lo mismo atender a una persona que tiene dolor de cuerpo y dolor de garganta sin ese antecedente, que a una que estuvo inundada".

Otro de los riesgos contemplados en el plan son los accidentes con ofidios, como la yarará, ante el posible desborde de arroyos y ríos. En ese sentido, Uboldi señaló que ya se está trabajando en el mapeo de los lugares donde se almacenan los suero antiofídicos y en los tiempos de respuesta para garantizar la asistencia rápida a quien lo necesite. La secretaria subrayó que el plan no es exclusivo del área de Salud, sino que involucra a todos los niveles del Estado, y que cada director de hospital o de centro de salud debe estar incorporado en el grupo técnico local, formado por el intendente y referentes de la propia ciudad, para articular y trabajar en conjunto.

Finalmente, Uboldi hizo un llamado a la población a no bajar la guardia y a seguir las recomendaciones de las autoridades. "Es fundamental que cada vecino sepa que, si estuvo inundado y no se siente bien, al ir al médico lo diga. Eso cambia el enfoque del diagnóstico y acelera el tratamiento", concluyó. Con el fenómeno de El Niño como telón de fondo, Santa Fe se prepara para un desafío complejo, pero con un plan claro, recursos asignados y un equipo dispuesto a actuar ante cualquier emergencia.

Entrevista de Lucas Correa.