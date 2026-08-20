Carlos Alcaraz se prepara para regresar y defender su título en el US Open tras su lesión

Carlos Alcaraz está listo para hacer su regreso en el Abierto de Estados Unidos, donde defenderá su título tras una lesión en la muñeca que lo ha mantenido alejado de las canchas desde abril. "Vamos allá", escribió el tenista en sus redes sociales el jueves, junto a una imagen frente al logotipo del torneo.

El joven jugador, que ha conquistado siete torneos de Grand Slam, se vio obligado a ausentarse de importantes competiciones como el Abierto de Francia y Wimbledon debido a esta dolencia. Alcaraz se coronó campeón del US Open el año pasado, superando a Jannik Sinner en una emocionante final, y luego siguió con una victoria en el Abierto de Australia, logrando un inicio de temporada con un récord de 22-3.

Su regreso estaba previsto para el torneo de Barcelona, pero tras ganar su primer partido, se vio forzado a retirarse por la misma lesión. A pesar de su inactividad, Alcaraz se mantiene en la posición número 2 del ranking ATP.

Recientemente, imágenes y videos en redes sociales mostraron al español entrenando en la cancha, lo que generó expectativas sobre su regreso durante la gira de canchas duras previas al US Open, aunque no participó en el Abierto de Cincinnati. Este torneo está en curso y los comentaristas han especulado sobre la posibilidad de que Alcaraz compita en un Grand Slam sin la preparación habitual.

En el otro extremo, Jannik Sinner, quien ocupa el primer lugar del ranking, también ha enfrentado su propia serie de desafíos, ya que no ha competido desde que se coronó en Wimbledon. Sinner se retiró del torneo de Cincinnati por una lesión en la rodilla derecha y ha manifestado su intención de llegar en óptimas condiciones a Nueva York.

Las lesiones de ambos jugadores han incrementado el interés por el próximo torneo, superando la expectativa del año pasado, cuando se anticipaba un nuevo enfrentamiento en la final tras sus triunfos en los torneos anteriores.

Carlos Alcaraz ganó su primer título de Grand Slam en el US Open de 2022, lo que lo convirtió en el hombre más joven en alcanzar el número 1 del ranking ATP a los 19 años.