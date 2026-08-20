FOTO: Mario Baudry asegura que estudios de Don Diego Maradona no impactan en el juicio

Buenos Aires, 20 agosto (NA) -- El abogado Mario Baudry afirmó este jueves que el análisis de los estudios de Don Diego, padre de Diego Armando Maradona, en la Junta Médica Interdisciplinaria, que evaluó la muerte del astro argentino, "no afecta en nada al juicio".

Baudry, representante legal de Dieguito Fernando, hijo de Verónica Ojeda y el célebre futbolista, se expresó en una entrevista con la Agencia Noticias Argentinas, manifestando su conformidad con la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 de San Isidro.

"Más allá de la gravedad institucional que significa aportar elementos no válidos y de la dilación de una semana, no afecta en nada al proceso. Seguiremos con los testigos. La resolución fue muy correcta. Lo que corresponde es seguir con el juicio", indicó.

El fiscal Patricio Ferrari también respaldó la decisión del tribunal, conformado por los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, de autorizar la investigación y el allanamiento del Sanatorio de Los Arcos y la sede de Swiss Medical, para secuestrar la historia clínica del padre del futbolista.

Durante la audiencia, Ferrari acusó a los defensores Agustín Varela y Nicolás D'Albora, representantes de la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Edith Forlini, de "introducir prueba falsa" para "engañar" a las partes y aseguró que "no van a voltear el juicio".

Francisco Oneto, abogado del neurocirujano y ex médico de cabecera Leopoldo Luque, se mostró cauteloso: "Tenemos que esperar la producción de la prueba".

Por su parte, Franco Chiarelli, defensor del enfermero Ricardo Almirón, admitió que se trata de una "controversia ajena" y añadió: "La Junta Médica se desgastó, es como un vaso que se rompió, la rajadura va a quedar por más en el futuro que se intente hacer referencias que esos estudios no afectaron en alguna conclusión".

Otra fuente de la investigación indicó que se encuentra "afectada la validez de las conclusiones de la Junta Médica Interdisciplinaria y tratar de introducir nueva prueba en esta etapa perjudica el derecho de defensa".

En este contexto, se subrayó que el proceso "no es nulo", a diferencia del primero que fue cancelado por el documental de la exmagistrada Julieta Makintach, pero "perdieron una prueba importante".