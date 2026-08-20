Simonella advirtió que la caída del consumo y la política frenan la economía

La brecha entre la inflación mayorista y el bolsillo del consumidor responde a la diferente composición de sus canastas, según explicó el economista José Simonella en diálogo con Cadena 3.

Al analizar los últimos indicadores oficiales, detalló que el índice mayorista no contempla servicios, rubro que viene impulsando el costo de vida con subas significativamente superiores a las de los bienes.

Para el mes de agosto, Simonella estimó que la inflación minorista podría ubicarse por debajo del 2%, cerca del 1,8%, aunque aclaró que este fenómeno está directamente condicionado por el contexto recesivo: "Eso está impactado también por la baja de consumo. Muchos comerciantes, como consecuencia de la caída de ventas y la necesidad de cubrir compromisos, están resignando márgenes".

En ese sentido, remarcó que la preocupación social principal mutó del aumento de precios hacia el nivel de actividad y el empleo.

Respecto al panorama macroeconómico y la reciente suba del riesgo país, sostuvo que las derrotas legislativas del Ejecutivo reflejan dificultades políticas de cara a un calendario electoral que, a su criterio, ya se puso en marcha con internas partidarias y desdoblamientos provinciales en el horizonte.

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Esta incertidumbre, indicó, condiciona las decisiones de inversión privada.

En el plano empresarial, diferenció los proyectos de gran escala amparados por marcos especiales de la realidad que atraviesan las pequeñas y medianas empresas. "Hoy el mayor problema en inversión es que los sectores que invierten son capital intensivo alcanzados por el RIGI, pero el pequeño inversor pyme hoy no está invirtiendo porque tiene un problema de demanda. Hoy no le preocupa tanto la producción como vender; la industria tiene 50% de capacidad ociosa", concluyó, exceptuando de este freno únicamente a sectores clave como el agro, la minería y la energía.