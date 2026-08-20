Tres militares venezolanos acusados de traición recuperan su libertad tras años de prisión

Buenos Aires, 20 agosto (NA) – Tres militares venezolanos, que enfrentaron cargos de "traición a la patria" en 2024 y estaban implicados en un presunto plan para asesinar al entonces presidente Nicolás Maduro, han sido liberados, según informó el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp).

Los tres, que incluyen a dos hombres y una mujer, estaban detenidos en la cárcel militar de Ramo Verde, situada en Los Teques, estado Miranda, al norte de Caracas. La ONG comunicó la noticia a través de la red social X.

"Celebramos cada reencuentro con sus familias y reiteramos que las excarcelaciones deben avanzar hasta alcanzar a todas las personas que permanecen injustamente detenidas. Que sean todos. La libertad no puede detenerse", declaró la organización no gubernamental, según reportes de DW y la Agencia Noticias Argentinas.

Los liberados son Marcos David Insignares García, Wladimir Rafael Escalona Gutiérrez y Riannys Valentina Mujica De Montesinos, quienes fueron degradados en enero de 2024 por el entonces ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, junto a otros 30 militares, por supuestas "acciones criminales y terroristas" en contra del gobierno de Maduro, quien actualmente está detenido en Estados Unidos.

La excarcelación de estos tres militares se produce luego de que el gobierno anunciara el pasado viernes un total de 131 liberaciones, en el contexto de un proceso de negociación impulsado por Estados Unidos entre el chavismo y un sector de la oposición, que culminó su primera fase hace una semana.

No obstante, la principal coalición opositora venezolana, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), reportó solo 105 liberaciones, y demandó que se implementen "procesos de liberación masivos, permanentes, expeditos, públicos y transparentes que garanticen la libertad de todos los presos políticos".

Según su evaluación, "solo se necesita voluntad política" y "nada justifica que más de 460 inocentes sigan en prisión", de acuerdo a su propio conteo.

La ONG Foro Penal, que se encarga de la defensa de los presos políticos en Venezuela, había confirmado 81 excarcelaciones entre el viernes y el lunes más reciente, aunque advirtió que siguen en proceso de verificación de las liberaciones.