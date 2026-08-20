Sedentarismo cognitivo: el nuevo riesgo de delegar el pensamiento en la IA
Juan Corvalán, director del IALAB-UBA, advirtió en Cadena 3 que estas herramientas tienden a complacer al usuario, pueden exponer datos sensibles y requieren reglas claras en empresas y organismos públicos.
20/08/2026 | 14:56Redacción Cadena 3
FOTO: La IA te adula y expone tus datos: los riesgos de adoptarla sin reglas.
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La Argentina Posible
La inteligencia artificial dejó de ser una herramienta limitada a responder consultas y comenzó a transformar integralmente el funcionamiento de empresas e instituciones. Así lo afirmó Juan Gustavo Corvalán, director del Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial de la Facultad de Derecho de la UBA (IALAB), quien advirtió que su acelerada adopción plantea riesgos que deben ser gestionados.
En diálogo con Cadena 3 desde el Congreso CREA Región Oeste Arenoso 2026, que se desarrolla en Tandil, el especialista explicó que la aparición de ChatGPT produjo un quiebre en la percepción social de esta tecnología.
"Antes de ChatGPT, para el usuario la inteligencia artificial era una cosa que lo perseguía en el teléfono y le vendía algún producto. A partir de los grandes modelos de lenguaje, la gente empezó a advertir que podía resumir un plan de negocios, redactar una demanda o generar una automatización", señaló.
Corvalán, abogado y cocreador de Prometea —el primer sistema predictivo aplicado a la Justicia de Hispanoamérica— y de PretorIA —utilizado por la Corte Constitucional de Colombia—, sostuvo que en 2026 comenzó una nueva etapa.
"Pasamos de una inteligencia artificial utilizada como chat a un entorno laboral. La IA ya dejó de ser un chat para convertirse en plataformas de agentes que permiten tomar una empresa y transformarla", resumió.
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Sin embargo, aclaró que la incorporación de estas herramientas debe contemplar las particularidades de cada actividad. Según explicó, no puede aplicarse el mismo criterio en una empresa privada que busca aumentar su productividad que en un organismo estatal obligado a respetar competencias, normas y procedimientos.
"El juez no se levanta y dice que va a crear una startup para facturar más. Tiene que cumplir leyes, normas y procedimientos. En una pyme, en cambio, alguien puede preguntarse cómo hacer para que su campo produzca más", ejemplificó.
Para Corvalán, el desafío no consiste en incorporar la tecnología indiscriminadamente, sino en comprender sus limitaciones según cada sector. "Lo más importante no es tirar la IA a la parrilla en cualquier proceso. Hay que entender bien las limitaciones de cada industria. Eso es clave y crítico", remarcó.
El especialista también llamó la atención sobre una particularidad de esta revolución tecnológica: su adopción avanza "de abajo hacia arriba". A diferencia de lo ocurrido con las computadoras o internet, que debían ser suministradas por las organizaciones, ahora son los propios trabajadores quienes utilizan aplicaciones como ChatGPT, Gemini, Claude o Grok desde sus dispositivos personales.
Esta práctica, conocida como "IA en las sombras", puede llevar a que empleados introduzcan información sensible en plataformas externas sin que los responsables de la organización lo sepan.
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"Tenés usuarios metiendo datos en ChatGPT, Gemini o Claude y, por ahí, el jefe no tiene idea de que esa información está siendo entregada a una empresa de Estados Unidos. Hay que gobernar la adopción de la inteligencia artificial porque es caótica", alertó.
Corvalán identificó tres riesgos inmediatos. El primero es la tendencia de los modelos a brindar respuestas complacientes. "La IA te adula y te dice lo que querés escuchar. Frente a una misma instrucción puede responderle una cosa a una persona y otra diferente a otra. En una empresa eso tiene que gestionarse", explicó.
El segundo desafío es la soberanía de los datos. El especialista planteó que las organizaciones deben evaluar cuidadosamente si incorporan contratos, documentos internos u otra información reservada en sistemas pertenecientes a compañías extranjeras. Como alternativa, mencionó el desarrollo de una "IA soberana", alojada en computadoras o servidores propios.
El tercer riesgo es lo que denominó "sedentarismo cognitivo": la posibilidad de que las personas deleguen cada vez más tareas intelectuales y dejen de ejercer su capacidad de análisis.
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"Así como las revoluciones industriales fomentaron que moviéramos menos el cuerpo, esta tecnología puede generar una masividad de sedentarismo cognitivo. Vamos a tener que trabajar para que las personas piensen y no deleguen el juicio humano", sostuvo.
Pese a estas advertencias, Corvalán se mostró optimista sobre las posibilidades de Argentina frente a la transformación tecnológica. Consideró que el país cuenta con talento humano y una población habituada a adaptarse a escenarios adversos.
"El argentino es resiliente, se adapta al cambio y ha vivido muchas crisis. Tenemos mucha materia prima, pero debemos acompañarla y generar un contexto para que pueda desarrollarse", afirmó.
"Si logramos apalancarnos en el talento que tenemos, contamos con posibilidades. Va a ser un camino sinuoso y complejo, pero existe una Argentina posible en la era de la inteligencia artificial", concluyó.
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Entrevista de Guillermo López.
Lectura rápida
¿Qué transformación está experimentando la inteligencia artificial? La inteligencia artificial está dejando de ser una herramienta limitada y está transformando integralmente el funcionamiento de empresas e instituciones.
¿Quién es Juan Gustavo Corvalán? Es el director del Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial de la Facultad de Derecho de la UBA (IALAB) y un experto en el tema.
¿Cuándo se produjo un quiebre en la percepción social de la inteligencia artificial? Este quiebre se produjo con la aparición de ChatGPT, que cambió la forma en que los usuarios ven esta tecnología.
¿Dónde se realizó la entrevista con Corvalán? La entrevista se llevó a cabo en el Congreso CREA Región Oeste Arenoso 2026, en Tandil.
¿Por qué es importante gestionar la adopción de la inteligencia artificial? Es crucial porque su adopción puede generar riesgos, como la introducción de información sensible en plataformas externas sin supervisión.