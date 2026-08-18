Finca Las Antípodas: el proyecto "medio alocado" que produce vino en plena Pampa Húmeda

Mariano Tessone, socio de Finca Las Antípodas, en diálogo con Cadena 3 relató la singularidad de su proyecto vitivinícola que nació en la Pampa Húmeda, un área poco convencional para el cultivo de vides. “Es un proyecto medio alocado, porque no hay otro en la Pampa Húmeda con nuestras características de clima y suelo muy fértil”, afirmó.

La finca, que cuenta con más de mil plantas, recibe su nombre como un símbolo de su oposición a lo común. Mariano compartió que la idea surgió de él y su socio, Juan Pablo Richelmini, quienes eran consumidores curiosos de vino. “En algún momento, una especie de crisis de cumplir 40 años, dijimos, bueno, vamos a hacer algo distinto”, destacó.

A unos 260 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, Junín está lejos de las regiones que concentran la producción vitivinícola argentina. Las lluvias y la humedad de la Pampa Húmeda hacen que cultivar uvas sea más complejo que en las zonas secas del país.

Sin embargo, fue allí donde dos amigos sin experiencia en la industria decidieron plantar sus primeras vides.

Las primeras etapas del proyecto incluyeron un análisis exhaustivo del terreno y la contratación de expertos en viticultura. “Es imprescindible tener asesores, si no sabes nada, no podes hacerlo”, explicó Mariano sobre el proceso de aprendizaje en el cultivo de vides. Tras ocho años de espera, la primera cosecha se realizó en 2021 y fue considerada un éxito inicial.

“Nunca dijimos que íbamos a dejar de hacerlo”, enfatizó Mariano. La finca ha evolucionado no solo en la producción de vino, sino también en la diversificación de servicios, incluyendo alojamiento y eventos. “La idea principal es hacer cada vez más vino y mejor”, añadió.

Mariano reflexionó sobre los desafíos iniciales, indicando que el aprendizaje de los fracasos es crucial: “Hay que aprender sobre los errores. Tomamos esto como un continuo aprendizaje”.

Sobre la viabilidad del negocio, mencionó: “No sé si para vivir, pero genera. Tomamos decisiones de seguir invirtiendo y creciendo. Si no hiciésemos eso, sería difícil sostener el proyecto”.

Por último, reflexionó sobre la posibilidad de un futuro mejor en Argentina. “Creo que sí, la actitud y el esfuerzo hacen la diferencia”, concluyó.

Finca Las Antípodas se presenta como un emprendimiento que invita a descubrir un rincón diferente en la viticultura argentina.

Entrevista de "La Argentina posible"