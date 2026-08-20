San Lorenzo busca volver a la senda del triunfo ante Estudiantes en el Torneo Clausura

Buenos Aires, 20 agosto (NA) -- San Lorenzo se medirá este viernes ante Estudiantes de Río Cuarto, en el marco de la sexta fecha del Torneo Clausura, buscando un resultado favorable que lo posicione en los puestos de clasificación a los playoffs.

El partido, programado para las 20, se disputará en el Estadio Ciudad de Río Cuarto. La cobertura del encuentro estará a cargo de la Agencia Noticias Argentinas y se podrá seguir en vivo a través de ESPN Premium. La conducción del partido estará a cargo del árbitro Nazareno Arasa, con la asistencia del VAR por Lucas Cavallero.

El conjunto del "Ciclón" llega a este enfrentamiento tras un importante triunfo por 1-0 ante Unión de Santa Fe, donde el gol decisivo fue anotado por Rodrigo Auzmendi. Este resultado le permitió al equipo comenzar a dejar atrás la dura caída por 2-0 frente a su clásico rival, Huracán.

Con este resultado, San Lorenzo acumula seis puntos en la tabla. Si bien ha igualado la cantidad de puntos de varios equipos, se encuentra en la duodécima posición de la Zona A debido a su mala diferencia de gol.

Por su parte, Estudiantes de Río Cuarto llega a este duelo tras perder 1-0 en casa contra Atlético Tucumán, lo que lo coloca en una situación complicada en la tabla, ya que ocupa el último lugar tanto en los promedios como en la tabla anual.

Formaciones y detalles del partido

Estudiantes (RC): Lucas Bruera; Sergio Ojeda, Gonzalo Maffini, Matías Valenti; Gonzalo González, Gabriel Alanís, Francisco Romero, Tomás González, Fernando Rodríguez; Yeison Moreno e Ibrahim Hesar. DT: Rubén Forestello.

San Lorenzo: José Devecchi; Nicolás Blanco, Emiliano Amor, Danilo Arboleda, Teo Rodríguez Pagano; Matías Reali, Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Juan Pablo Álvarez; Rodrigo Auzmendi y Alexis Cuello. DT: Néstor Gorosito.

Agencia NA