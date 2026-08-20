River podría enfrentar una multa por el accionar de Coudet en Colombia

Buenos Aires, 20 agosto (NA) -- River podría ser sancionado económicamente por la Conmebol luego del empate sin goles frente a Independiente Santa Fe en Bogotá, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el motivo sería que el entrenador Eduardo Coudet corrió durante las pausas de hidratación el micrófono de ambiente ubicado en la zona del banco de suplentes, una acción que no está permitida por la organización del certamen.

El episodio ocurrió mientras el director técnico intentaba hablar con sus futbolistas durante uno de los cortes del encuentro y decidió apartar el dispositivo que forma parte del operativo de transmisión oficial.

La situación quedó registrada y ahora podría derivar en la apertura de un expediente disciplinario contra la institución de Núñez.

Para este tipo de infracciones, el reglamento de la Conmebol contempla sanciones económicas que pueden oscilar entre los 3.000 y los 10.000 dólares, dependiendo de la evaluación que realicen los organismos disciplinarios.

En caso de recibir la multa, el monto sería descontado directamente de los ingresos que River percibe por su participación y avance en la Copa Sudamericana.

No sería además el primer inconveniente del "Millonario" durante esta edición de los torneos continentales relacionado con elementos de la transmisión.

Durante la fase de grupos, Facundo Colidio había empujado una cámara de televisión durante una pausa del encuentro frente a Bragantino en Brasil, situación que también quedó bajo análisis de la organización.

Ahora River deberá esperar la resolución correspondiente mientras prepara la revancha frente a Independiente Santa Fe, luego del 0-0 conseguido en los 2.600 metros de altura de Bogotá.

El equipo dirigido por Coudet definirá la clasificación a los cuartos de final la próxima semana en el estadio Monumental, aunque antes podría recibir una sanción económica por una situación completamente ajena a lo futbolístico.