La peculiar respuesta del "Cholo" Simeone sobre los insultos a Julián Álvarez que generó polémica
El entrenador fue consultado por los cánticos de un sector de la hinchada durante el debut ante Málaga, en medio de la incertidumbre por el futuro del delantero argentino, y fue tajante.
20/08/2026 | 09:52Redacción Cadena 3
FOTO: Simeone volvió a hacer alusión a la situación de Julián Álvarez.
Atlético de Madrid comenzó su camino en LaLiga con una victoria 2-0 sobre Málaga en el estadio Metropolitano, pero la situación de Julián Álvarez volvió a ocupar un lugar central después del encuentro.
El delantero argentino no fue convocado para el debut y, durante el partido, un sector de la hinchada del equipo madrileño le dedicó cánticos e insultos. La situación se produjo en medio de la incertidumbre que rodea al futuro de la “Araña”.
Consultado en conferencia de prensa sobre la reacción de ese grupo de hinchas, Diego Simeone evitó entrar en polémicas y respondió de manera escueta.
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?? El Cholo Simeone sobre los insultos a Julián Álvarez: "Muy respetuoso con nuestra gente." pic.twitter.com/A08UFMwyKO— Jijantes FC (@JijantesFC) August 19, 2026
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“Muy respetuoso con nuestra gente”, afirmó el entrenador del Atlético de Madrid antes de dar lugar a la siguiente pregunta.
La respuesta del “Cholo” generó repercusiones, ya que no cuestionó los cánticos dirigidos contra el delantero argentino. El episodio volvió a reflejar el clima de tensión que atraviesa el club alrededor de la situación de Julián.
La situación de Julián Álvarez
Álvarez quedó fuera de la convocatoria para el estreno liguero después de haberse incorporado más tarde a los entrenamientos, tras su participación con la Selección argentina. Simeone había explicado previamente que necesitaba más tiempo de preparación física y que esperaba tenerlo disponible para los próximos compromisos.
El delantero también atraviesa una situación particular respecto de su futuro. Durante el Mundial había manifestado su deseo de dejar el Atlético de Madrid para cumplir su objetivo de cambiar de club, mientras que la institución mantiene su postura de no facilitar su salida.
Con el mercado de pases todavía abierto, el futuro de Julián Álvarez continúa siendo uno de los principales temas alrededor del Atlético de Madrid.
Lectura rápida
¿Qué sucedió en el debut del Atlético de Madrid en LaLiga? El equipo ganó 2-0 a Málaga en el estadio Metropolitano.
¿Quién es el jugador en el centro de la controversia? El delantero argentino Julián Álvarez, que no fue convocado para el partido.
¿Cuándo se produjo la reacción de los hinchas? Durante el partido contra Málaga, donde se escucharon cánticos e insultos hacia Álvarez.
¿Cómo respondió Diego Simeone a la situación? Evitó entrar en polémicas y se mostró respetuoso con la hinchada.
¿Cuál es la situación actual de Julián Álvarez? Está en un limbo respecto a su futuro, ya que desea dejar el Atlético de Madrid, pero el club no facilita su salida.