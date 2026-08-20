La peculiar respuesta del "Cholo" Simeone sobre los insultos a Julián Álvarez que generó polémica

Atlético de Madrid comenzó su camino en LaLiga con una victoria 2-0 sobre Málaga en el estadio Metropolitano, pero la situación de Julián Álvarez volvió a ocupar un lugar central después del encuentro.

El delantero argentino no fue convocado para el debut y, durante el partido, un sector de la hinchada del equipo madrileño le dedicó cánticos e insultos. La situación se produjo en medio de la incertidumbre que rodea al futuro de la “Araña”.

Consultado en conferencia de prensa sobre la reacción de ese grupo de hinchas, Diego Simeone evitó entrar en polémicas y respondió de manera escueta.

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?? El Cholo Simeone sobre los insultos a Julián Álvarez: "Muy respetuoso con nuestra gente." pic.twitter.com/A08UFMwyKO — Jijantes FC (@JijantesFC) August 19, 2026

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“Muy respetuoso con nuestra gente”, afirmó el entrenador del Atlético de Madrid antes de dar lugar a la siguiente pregunta.

La respuesta del “Cholo” generó repercusiones, ya que no cuestionó los cánticos dirigidos contra el delantero argentino. El episodio volvió a reflejar el clima de tensión que atraviesa el club alrededor de la situación de Julián.

La situación de Julián Álvarez

Álvarez quedó fuera de la convocatoria para el estreno liguero después de haberse incorporado más tarde a los entrenamientos, tras su participación con la Selección argentina. Simeone había explicado previamente que necesitaba más tiempo de preparación física y que esperaba tenerlo disponible para los próximos compromisos.

El delantero también atraviesa una situación particular respecto de su futuro. Durante el Mundial había manifestado su deseo de dejar el Atlético de Madrid para cumplir su objetivo de cambiar de club, mientras que la institución mantiene su postura de no facilitar su salida.

Con el mercado de pases todavía abierto, el futuro de Julián Álvarez continúa siendo uno de los principales temas alrededor del Atlético de Madrid.