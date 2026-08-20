Neuquén: 19 imputados por la desaparición de Sergio Ávalos en 2003 irán a juicio

La fiscal federal interina Luisina Tiscornia ha solicitado la elevación a juicio oral de 19 personas acusadas de participar en la desaparición forzada de Sergio Daniel Ávalos, un estudiante universitario que fue visto por última vez en el boliche "El Fuerte" durante la madrugada del 14 de junio de 2003, cuando contaba con 18 años.

En su requerimiento presentado al Juzgado Federal N°2 de Neuquén, Tiscornia argumentó que la seguridad del local, compuesta por seis militares, cinco policías y tres empleados civiles, estuvo involucrada en la desaparición de Ávalos. Junto al personal de mantenimiento y administrativo, estos individuos se negaron a ofrecer información sobre el caso, obstaculizando el avance de la investigación.

La fiscal ha acusado a once personas como coautores y a ocho como partícipes necesarios del delito de desaparición forzada de persona, lo que está tipificado en el artículo 142 ter del Código Penal, que prevé penas de entre 10 y 25 años de prisión, según el portal Fiscales.

Según la fiscalía, la desaparición de Ávalos se produjo dentro de una estructura organizada en el boliche, compuesta por personal de seguridad del Ejército Argentino, la Policía de Neuquén y empleados del local, bajo la dirección del dueño y la coordinación del encargado. Esto conformaba un "aparato de violencia organizado" con un modus operandi predefinido.

La solicitud de juicio describe cómo el personal de seguridad mantenía un control constante en el local, interviniendo de manera violenta en conflictos, y contaba con antecedentes de agresiones hacia los asistentes. Los clientes eran trasladados a un lugar conocido como "cuartito de seguridad", donde eran agredidos física y verbalmente ante cualquier inconveniente.

A pesar de que la búsqueda de Ávalos continúa, Tiscornia aseguró que existen pruebas suficientes para llevar a juicio a los imputados.

Sergio Daniel Ávalos, originario de la localidad neuquina de Picún Leufú, estudiaba Economía en la Universidad Nacional del Comahue (UNCo). La última vez que fue visto fue entre las 6:30 y las 7:00 del 14 de junio de 2003. Desde entonces, su paradero es desconocido.

La investigación se inició tres días después, el 17 de junio de 2003, cuando el encargado de las Residencias Universitarias de la UNCo denunció que Ávalos no había regresado tras salir a bailar. En 2013, la querella solicitó que el caso se considerara como desaparición forzada y que se trasladara a la justicia federal, lo que fue finalmente confirmado por la Corte Suprema en 2014.

Desde entonces, el Ministerio Público Fiscal ha llevado a cabo más de cien declaraciones testimoniales, investigaciones de campo y análisis de ADN, colaborando con el Equipo Argentino de Antropología Forense tras el hallazgo de restos óseos.