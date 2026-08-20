Nuevas normativas en salud: ACV e insuficiencia cardíaca ahora son de notificación obligatoria

Buenos Aires, 20 agosto (NA) -- El Ministerio de Salud de la Nación incorporó al Accidente Cerebrovascular (ACV) y a la Insuficiencia Cardíaca (IC) descompensada al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) como Eventos de Notificación Obligatoria.

Ahora, todos los profesionales, equipos asistenciales o instituciones de salud tienen el deber legal y sanitario de notificar cada caso confirmado bajo normas y criterios comunes y extensibles a todas las jurisdicciones del país.

Según un informe al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, la medida busca fortalecer la vigilancia epidemiológica de ambas enfermedades y la capacidad de prevención y respuesta a nivel federal.

En el caso del ACV, se deberán notificar los casos confirmados definidos a partir de criterios clínicos y epidemiológicos y la vigilancia permitirá estimar con mayor precisión su incidencia a nivel nacional y jurisdiccional, caracterizar el perfil de las personas afectadas, evaluar la utilización de las Unidades de ACV y medir indicadores como la mortalidad intrahospitalaria y la discapacidad al alta.

También permitirá identificar oportunidades de mejora en la organización de la red asistencial y orientar la planificación de recursos humanos, tecnológicos y financieros.

La relevancia de esta información se explica también por el carácter tiempo-dependiente de esta patología, ya que se estima que el 70% de los ACV son de origen isquémico y que la aplicación de terapias de reperfusión dentro de las primeras 4,5 horas reduce un 28% las secuelas neurológicas.

Contar con información sobre los tiempos de atención y acceso a terapias de reperfusión permitirá también identificar en dónde existen oportunidades para mejorar la respuesta del sistema y generar información estandarizada y continua sobre el diagnóstico y tratamiento.

La notificación obligatoria de este evento se integra a las acciones que el Ministerio de Salud de la Nación viene desarrollando en el marco del Programa Nacional para el Diagnóstico y Tratamiento del Accidente Cerebrovascular (PRONAC-ACV) y el registro de los casos en el SNVS permitirá generar información sobre el funcionamiento de la red, aportando evidencia para evaluar resultados y orientar su expansión.

Qué ocurre con la Insuficiencia Cardíaca (IC)

En cuanto a la IC, la vigilancia se concentrará en las internaciones por cuadros descompensados, diferenciando las primeras de las reinternaciones. El registro permitirá conocer la incidencia y prevalencia de la enfermedad, identificar patrones de reinternación y evaluar la calidad de la atención para identificar oportunidades de mejora.

También aportará información para fortalecer el seguimiento de los pacientes y mejorar la adherencia a los tratamientos, aspectos centrales para reducir nuevas descompensaciones y hospitalizaciones.

Esta enfermedad afecta aproximadamente a uno de cada 60 a 90 argentinos y su prevalencia supera el 10% entre las personas mayores de 65 años. En 2024 se registraron 26.404 fallecimientos por esta causa, mientras que las reinternaciones alcanzan aproximadamente al 15% a los 30 días y al 50% a los seis meses.

Además, alrededor del 70% de los costos asociados a la insuficiencia cardíaca se vincula con las internaciones, lo que hace que el seguimiento y la prevención de nuevas descompensaciones sea un componente central para mejorar los resultados sanitarios y optimizar el uso de los recursos.

Agencia NA