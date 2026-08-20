Crean en Francia la asociación Hego Pampa en honor a Federico Martín Aramburu
Hego Pampa es una asociación civil formada en Biarritz por amigos de Aramburu, que busca impulsar acciones solidarias y acompañar a su familia en el proceso judicial por su asesinato.
FOTO: Crean en Francia la asociación Hego Pampa en honor a Federico Martín Aramburu
Buenos Aires, 20 agosto (NA) -- A pocas semanas de comenzar el juicio oral por el asesinato de Federico Martín Aramburu, un grupo de amigos y personas cercanas a él en Biarritz ha decidido convertir el recuerdo en acción. Así se fundó Hego Pampa, una asociación civil destinada a preservar el legado humano de Federico, promover los valores que guiaron su vida y apoyar a su familia en su búsqueda de justicia.
La organización está liderada por Pierre Guérin, amigo íntimo de Federico, y reúne a miembros de la comunidad vasca que compartieron momentos con él durante los años que vivió en Biarritz.
"Federico construyó un puente entre Argentina y Francia a través del rugby, la amistad y su estilo de vida. Hego Pampa quiere mantener ese puente en pie: honrando su memoria, transmitiendo los valores que representó y apoyando a su familia en el camino hacia la justicia", afirmó Pierre Guérin.
Un juicio esperado durante más de cuatro años
Federico Martín Aramburu, reconocido ex jugador de Los Pumas y figura del rugby argentino, fue asesinado en la madrugada del 19 de marzo de 2022 en París, tras un incidente ocurrido horas antes en un bar del boulevard Saint-Germain.
La investigación judicial determinó que Federico fue perseguido y atacado a tiros por militantes vinculados a la extrema derecha francesa. El principal acusado, Loïk Le Priol, se enfrentará a un juicio por asesinato con premeditación, mientras que Romain Bouvier será juzgado por tentativa de asesinato. También serán procesados Lyson Rochemir, acusada de complicidad en la tentativa de asesinato, y Anthony Sorrentino, por ayudar a ocultar pruebas y facilitar la fuga de uno de los imputados.
El juicio se llevará a cabo ante la Corte de Asís de París entre el 7 y el 25 de septiembre de 2026, un momento crucial para la familia y el círculo de Federico después de más de cuatro años de investigación y espera.
A pesar de que apoyar a la familia durante el proceso judicial es una de sus prioridades iniciales, Hego Pampa fue creada con una misión a largo plazo.
La organización se dedica a promover actividades culturales, deportivas y solidarias para mantener viva la memoria de Federico y transmitir los valores que representó tanto dentro como fuera de la cancha de rugby.
Entre sus primeras iniciativas se encuentra la venta de pañuelos tradicionales inspirados en Federico y el País Vasco, que en años recientes se han convertido en un símbolo de recuerdo y apoyo en diversas celebraciones populares de la región. Los fondos recaudados se destinarán a financiar las actividades de la asociación, brindar apoyo logístico a la familia durante el juicio y sostener futuras iniciativas relacionadas con la memoria, la solidaridad y la búsqueda de justicia.
Toda la información sobre las campañas, actividades y formas de colaborar está disponible a través de los canales oficiales de Hego Pampa y su plataforma de recaudación solidaria: https://www.helloasso.com/associations/hego-pampa
Lectura rápida
¿Qué es Hego Pampa?
Una asociación civil creada en Biarritz para honrar la memoria de Federico Martín Aramburu.
¿Quiénes forman Hego Pampa?
Amigos y personas cercanas a Federico, liderados por Pierre Guérin.
¿Cuándo se llevará a cabo el juicio?
El juicio se realizará entre el 7 y el 25 de septiembre de 2026.
¿Por qué fue asesinado Federico?
Federico fue asesinado tras un altercado en un bar, atacado por militantes de extrema derecha.
¿Qué actividades realizará Hego Pampa?
La asociación impulsará actividades culturales, deportivas y solidarias en su memoria.
[Fuente: Noticias Argentinas]