Crean en Francia la asociación Hego Pampa en honor a Federico Martín Aramburu

Buenos Aires, 20 agosto (NA) -- A pocas semanas de comenzar el juicio oral por el asesinato de Federico Martín Aramburu, un grupo de amigos y personas cercanas a él en Biarritz ha decidido convertir el recuerdo en acción. Así se fundó Hego Pampa, una asociación civil destinada a preservar el legado humano de Federico, promover los valores que guiaron su vida y apoyar a su familia en su búsqueda de justicia.

La organización está liderada por Pierre Guérin, amigo íntimo de Federico, y reúne a miembros de la comunidad vasca que compartieron momentos con él durante los años que vivió en Biarritz.

"Federico construyó un puente entre Argentina y Francia a través del rugby, la amistad y su estilo de vida. Hego Pampa quiere mantener ese puente en pie: honrando su memoria, transmitiendo los valores que representó y apoyando a su familia en el camino hacia la justicia", afirmó Pierre Guérin.

Un juicio esperado durante más de cuatro años

Federico Martín Aramburu, reconocido ex jugador de Los Pumas y figura del rugby argentino, fue asesinado en la madrugada del 19 de marzo de 2022 en París, tras un incidente ocurrido horas antes en un bar del boulevard Saint-Germain.

La investigación judicial determinó que Federico fue perseguido y atacado a tiros por militantes vinculados a la extrema derecha francesa. El principal acusado, Loïk Le Priol, se enfrentará a un juicio por asesinato con premeditación, mientras que Romain Bouvier será juzgado por tentativa de asesinato. También serán procesados Lyson Rochemir, acusada de complicidad en la tentativa de asesinato, y Anthony Sorrentino, por ayudar a ocultar pruebas y facilitar la fuga de uno de los imputados.

El juicio se llevará a cabo ante la Corte de Asís de París entre el 7 y el 25 de septiembre de 2026, un momento crucial para la familia y el círculo de Federico después de más de cuatro años de investigación y espera.

A pesar de que apoyar a la familia durante el proceso judicial es una de sus prioridades iniciales, Hego Pampa fue creada con una misión a largo plazo.

La organización se dedica a promover actividades culturales, deportivas y solidarias para mantener viva la memoria de Federico y transmitir los valores que representó tanto dentro como fuera de la cancha de rugby.

Entre sus primeras iniciativas se encuentra la venta de pañuelos tradicionales inspirados en Federico y el País Vasco, que en años recientes se han convertido en un símbolo de recuerdo y apoyo en diversas celebraciones populares de la región. Los fondos recaudados se destinarán a financiar las actividades de la asociación, brindar apoyo logístico a la familia durante el juicio y sostener futuras iniciativas relacionadas con la memoria, la solidaridad y la búsqueda de justicia.

Toda la información sobre las campañas, actividades y formas de colaborar está disponible a través de los canales oficiales de Hego Pampa y su plataforma de recaudación solidaria: https://www.helloasso.com/associations/hego-pampa