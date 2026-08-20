Insólito: un árbitro expulsó a un vendedor de chipá en pleno partido de fútbol

FOTO: Un árbitro expulsó a un vendedor de chipá en pleno partido.

Buenos Aires, 20 de agosto (NA) -- Un inusual acontecimiento tuvo lugar durante el partido entre Jorge Gibson Brown y Atlético Posadas, correspondiente a la segunda fecha del Torneo Clausura 2026 de la Súper Liga Posadeña. Un vendedor de chipá apareció en el campo de juego ofreciendo sus productos mientras se desarrollaba el encuentro y fue finalmente retirado por el árbitro.

El incidente ocurrió en el estadio Salvador Noziglia, ubicado en Villa Urquiza, y generó sorpresa por lo poco común de la situación.

Durante el partido, el chipero se movía por diferentes sectores de la cancha con sus productos, hasta que el árbitro Octavio Capelli se percató de su presencia y decidió actuar.

Capelli se acercó al vendedor y le solicitó que abandonara de inmediato el campo de juego, lo que llevó al hombre a retirarse mientras el partido continuaba.

La curiosa "expulsión" se convirtió en uno de los momentos más memorables de la fecha y rápidamente comenzó a difundirse en las redes sociales.

En el aspecto deportivo, Jorge Gibson Brown se llevó la victoria por 1-0 ante Atlético Posadas, gracias a un gol de Jorge García a los 42 minutos del primer tiempo. Además, el equipo perdedor terminó con diez jugadores tras la expulsión de Luciano Blanco, quien fue sancionado con tarjeta roja tras un insulto al árbitro.

Sin embargo, el resultado pasó a un segundo plano debido a la inusual escena de un vendedor de chipá caminando por el campo de juego hasta ser literalmente "expulsado" por el juez.