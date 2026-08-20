FOTO: Nuevos allanamientos en el caso Maradona: Sanatorio Los Arcos y Swiss Medical en la mira

Buenos Aires, 20 agosto (NA) -- El fiscal Patricio Ferrari ha solicitado la realización de allanamientos en el Sanatorio Los Arcos y Swiss Medical con el fin de investigar el posible uso indebido de las historias clínicas del padre de Diego Armando Maradona durante la evaluación realizada por la Junta Médica.

De acuerdo a fuentes relacionadas con el caso, el fiscal también ha pedido que se investigue al nefrólogo Hernán Trimarchi por falso testimonio. Este desarrollo surge en el marco de la indagación sobre las circunstancias que rodearon la muerte del ícono del fútbol argentino.

En este contexto, el abogado Fernando Burlando ha presentado una petición para llevar a cabo allanamientos en la Clínica Olivos, donde Maradona fue sometido a una cirugía por un hematoma subdural, buscando así recabar más información relevante para el caso.

Los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón han decidido dictar un cuarto intermedio para evaluar las solicitudes de allanamiento y tomar una decisión al respecto.