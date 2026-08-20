Nuevos allanamientos en el caso Maradona: Sanatorio Los Arcos y Swiss Medical en la mira
El fiscal Patricio Ferrari ha solicitado allanamientos en Los Arcos y Swiss Medical tras la revisión de la historia clínica de Don Diego por parte de la Junta Médica.
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Buenos Aires, 20 agosto (NA) -- El fiscal Patricio Ferrari ha solicitado la realización de allanamientos en el Sanatorio Los Arcos y Swiss Medical con el fin de investigar el posible uso indebido de las historias clínicas del padre de Diego Armando Maradona durante la evaluación realizada por la Junta Médica.
De acuerdo a fuentes relacionadas con el caso, el fiscal también ha pedido que se investigue al nefrólogo Hernán Trimarchi por falso testimonio. Este desarrollo surge en el marco de la indagación sobre las circunstancias que rodearon la muerte del ícono del fútbol argentino.
En este contexto, el abogado Fernando Burlando ha presentado una petición para llevar a cabo allanamientos en la Clínica Olivos, donde Maradona fue sometido a una cirugía por un hematoma subdural, buscando así recabar más información relevante para el caso.
Los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón han decidido dictar un cuarto intermedio para evaluar las solicitudes de allanamiento y tomar una decisión al respecto.
Lectura rápida
¿Qué medidas se solicitaron?
Se pidieron allanamientos en el Sanatorio Los Arcos y Swiss Medical para investigar el uso de historias clínicas de Don Diego.
¿Quién es el fiscal encargado?
El fiscal a cargo es Patricio Ferrari, quien busca esclarecer las circunstancias de la muerte de Maradona.
¿Qué otros lugares se están investigando?
Además de Los Arcos y Swiss Medical, se solicitó un allanamiento en la Clínica Olivos, donde Maradona fue operado.
¿Qué se investiga específicamente?
Se investiga el posible uso indebido de historias clínicas y se indaga a Hernán Trimarchi por falso testimonio.
¿Cuál es el estado actual del caso?
Los jueces han dictado un cuarto intermedio para decidir sobre las solicitudes de allanamiento.
[Fuente: Noticias Argentinas]