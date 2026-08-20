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Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este jueves 20 de agosto

Este 20 de agosto, el dólar oficial se ofrece a $1.515 para la venta y el blue a $1.560. Conocer las distintas cotizaciones ayuda a entender su impacto en la economía cotidiana.

20/08/2026 | 07:00Redacción Cadena 3

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En el mercado cambiario argentino, las cotizaciones del dólar son un tema de interés diario para los ciudadanos, especialmente en tiempos de incertidumbre económica. A partir de hoy, jueves 20 de agosto de 2026, encontramos diversas cotizaciones del dólar que afectan nuestras decisiones financieras y el poder adquisitivo de las personas.

Actualmente, el dólar oficial se cotiza a $1.465 en su compra y $1.515 en su venta. Esta tarifa representa el tipo de cambio regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y es el primer punto de referencia para los ciudadanos que buscan adquirir divisas.

Por otro lado, el dólar blue, que representa el tipo de cambio paralelo, se encuentra a $1.540 para la compra y $1.560 para la venta, según cotizaciones actualizadas a la madrugada de hoy. Este tipo de cambio es fundamental para quienes tratan de evitar las restricciones impuestas en el mercado oficial.

Adicionalmente, el dólar CCL (Contado con Liquidación) se presenta en torno a $1.577 para la compra y $1.578,2 para la venta. Este mecanismo permite a los inversores transferir capitales al exterior y considera un fuerte impacto en la apreciación del valor del dólar en el mercado informal.

La cotización del dólar mayorista está en $1.488 para la compra y $1.497 para la venta. Esta cotización suele ser la utilizada por bancos y grandes empresas en transacciones a gran escala. Aunque es más alta que el oficial, es significativamente menor que la del dólar blue.

El dólar cripto se sitúa al rededor de $1.584,69 para la compra y $1.588,5 para la venta. Este tipo es relevante para aquellos que optan por la compra de criptomonedas como medio de inversión o como forma alternativa de ahorro frente a la inflación.

Finalmente, el dólar tarjeta muestra un precio de $1.904,5 para la compra y $1.969,5 para la venta. Es aplicado en operaciones con tarjetas de crédito en el exterior y suele tener un impuesto adicional, lo que lo encarece aún más para los consumidores.

El análisis de las distintas cotizaciones del dólar es fundamental para entender cómo estos tipos de cambio impactan directamente en la economía cotidiana y en las decisiones de compra de divisas. Factores como la inflación, las políticas monetarias, y las variaciones en la oferta y demanda, tanto internas como externas, influyen en estas cifras. Además, la incertidumbre política y económica, sumada a las expectativas del mercado, generan movimientos en los valores del dólar.

Lectura rápida

¿Qué cotización tiene el dólar oficial hoy?
El dólar oficial se encuentra a $1.465 para la compra y $1.515 para la venta.

¿Cuánto cotiza el dólar blue?
El dólar blue está a $1.540 para la compra y $1.560 para la venta.

¿Qué es el dólar CCL?
El dólar CCL permite mover capitales al exterior y cotiza a $1.577 y $1.578,2.

¿Cómo afecta el dólar mayorista?
El dólar mayorista está a $1.488 y $1.497, usado para transacciones de grandes volúmenes.

¿Qué es el dólar tarjeta?
El dólar tarjeta cotiza a $1.904,5 para la compra y $1.969,5 para la venta, aplicando impuestos en compras con tarjeta exterior.

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