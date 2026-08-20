Venezuela: se remueven más de 600.000 toneladas de escombros tras los sismos devastadores

FOTO: Rescatistas trabajando sobre los escombros de un edificio colapsado en La Guaira, Venezuela.

Buenos Aires, 20 agosto (NA) -- Las autoridades de Venezuela han logrado retirar más de 600.000 toneladas de escombros en la región de La Guaira, como parte de los esfuerzos de recuperación tras los devastadores terremotos ocurridos el 24 de junio. El anuncio fue realizado por el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, quien también se encargó de desmentir rumores sobre el vertido de estos materiales en el mar.

El ministro destacó que el traslado de los escombros se llevó a cabo de manera responsable, dirigiéndolos a diferentes sitios que están habilitados y acondicionados para tal fin. Esta aclaración surge en respuesta a diversas denuncias que han circulado a través de redes sociales y medios digitales.

"No los vamos a dejar solos en ningún momento", afirmó Cabello, refiriéndose a los habitantes de La Guaira, que ha sido declarada como zona de desastre debido a los sismos de magnitudes 7,2 y 7,5. Estos terremotos resultaron en más de 6.400 fallecidos y daños que se estiman en 37.000 millones de dólares.

Además, la Comisión Presidencial para la Evaluación de Habitabilidad de Infraestructuras ha informado que expertos internacionales están colaborando en la clasificación de edificaciones en Caracas y La Guaira. Especialistas de la Sociedad Neozelandesa de Ingeniería Sísmica y la Red Colombiana de Investigación en Ingeniería Sísmica están trabajando en la identificación de edificios en riesgo, realizando etiquetados en zonas como La Castellana y Los Palos Grandes en Caracas, así como en Catia La Mar, en La Guaira.

Según el último balance proporcionado por el Gobierno, la cifra de muertos ha ascendido a 6.438, y se han entregado 335 viviendas a las familias afectadas. Hasta el momento, 59.109 edificaciones han sido inspeccionadas para evaluar su habitabilidad, de las cuales 34.680 son consideradas habitables, 13.733 tienen restricciones y 10.696 se encuentran en alto riesgo.