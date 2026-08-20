Un hito en Bolivia: dos mujeres logran el primer matrimonio igualitario tras una larga lucha legal

SANTA CRUZ, Bolivia — Scarlett Rocha y Fabiana Justiniano han hecho historia al convertirse en la primera pareja del mismo sexo en obtener un matrimonio civil legal en Bolivia. Después de casi cuatro años de lucha judicial, el Estado boliviano ha reconocido su unión, un logro que ha generado tanto apoyo como controversia.

"Cuando vi esto (el certificado de matrimonio) en la mesa, supe que ahora es realidad", comentó Rocha a la prensa, mientras se encontraba junto a Justiniano en su hogar en Santa Cruz, donde viven con sus siete mascotas. "Siento una tranquilidad, ahora puedo disfrutar de lo que significa un matrimonio", agregó.

En Latinoamérica, solo nueve países permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo. Bolivia se encuentra entre los que aún no lo habían legalizado, a pesar de que naciones como Cuba y México lo hicieron en 2022.

La fuerte influencia de grupos católicos y evangélicos en el país ha sido un obstáculo significativo para la aprobación de tales uniones. Rocha, que estudió neurociencias en Estados Unidos, y Justiniano, que se graduó en psicología en una universidad estatal, enfrentaron la dificultad de salir del clóset en familias conservadoras, una experiencia que ambas describieron como complicada.

"Mi familia en Estados Unidos lo aceptó más fácilmente. Volver a salir del clóset aquí fue mucho más difícil", expresó Rocha.

Justiniano, por su parte, relató que su mayor desafío fue comunicarlo a su abuela, quien finalmente se convirtió en su gran apoyo.

Una larga batalla legal

El 7 de agosto, ambas mujeres se vistieron de blanco y se dieron el "sí, acepto" ante un oficial del Registro Civil, lo que les permitió recibir su certificado de matrimonio y una libreta familiar. "No esperábamos que fuera tan bonito", comentó Justiniano.

Obtener este reconocimiento significó desafiar la Constitución y el Código de Familia de Bolivia, que define el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. Para lograrlo, sus abogados invocaron un artículo de la carta magna que prioriza la aplicación de tratados internacionales de derechos humanos.

La pareja recurrió a un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que establece que las parejas del mismo sexo deben tener acceso a las mismas protecciones legales que las heterosexuales. A finales de 2022, solicitaron unirse en matrimonio al Registro Civil en Santa Cruz, y tras una serie de medidas judiciales, el caso llegó al Tribunal Constitucional en La Paz, que falló a su favor el 13 de marzo.

"Hubo muchísimos obstáculos", dijo Rocha. "Sabíamos que iba a ser difícil, pero no pensábamos que tanto", agregó Justiniano.

La responsable de la Unidad de Poblaciones de la Defensoría del Pueblo, Paola Tapia, confirmó que "el matrimonio es legal".

Abrirle el camino a otros

En 2020, se registró por primera vez en Bolivia una unión civil entre dos hombres, y tres años después, el Tribunal Constitucional ratificó esta opción, permitiendo que otras parejas la eligieran. Aunque las uniones libres brindan derechos legales similares al matrimonio, Rocha y Justiniano buscaban el reconocimiento social y simbólico que conlleva el matrimonio.

Su matrimonio, ahora reconocido en todo el país, podría abrir el camino para que otras parejas del mismo sexo hagan lo mismo, según afirmaron las autoridades. Mateo Rodrigo, abogado de la ONG Igual, destacó que "han sido las únicas valientes que han decidido enfrentarse a todo el sistema y sufrir todo lo que han sufrido para lograr esto".

"Lo que han hecho es abrir una esperanza y una puerta para que otras parejas también logren el reconocimiento de su matrimonio", agregó Rodrigo.

Al ser esposas ante la ley, tienen los mismos derechos que cualquier pareja heterosexual, aunque Tapia advirtió que aún falta materializar esos derechos en áreas como el registro de hijos y la seguridad social. La comunidad LGBTI de Bolivia celebró la noticia del matrimonio, pero sectores conservadores, incluidas iglesias evangélicas, argumentaron que el fallo es inconstitucional.

"Creo que no es correcto", opinó Lucía Vargas, ama de casa de 40 años, quien argumentó que "Dios creó al hombre y a la mujer para formar una sola carne". Por otro lado, Óscar Rocha, comerciante de 45 años, afirmó que "el mundo ha cambiado mucho, evolucionó y es bueno que una persona pueda hacer lo que quiera hacer".