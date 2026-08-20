Vietnam acusa a hombre de violación tras denuncia de agresión de estudiante estadounidense

FOTO: Policía de Vietnam acusa a hombre de violación tras la denuncia de agresión de una estadounidense

HANÓI, Vietnam — Las autoridades de Vietnam han formalizado la acusación de violación contra un hombre después de que una estudiante estadounidense denunciara haber sido agredida sexualmente mientras se encontraba en su cama durante unas vacaciones grupales. La víctima, Nguyen Thi Quynh Tam, de 24 años, alegó que el hecho ocurrió el 5 de julio y que recibió presión de la familia del acusado para aceptar un acuerdo monetario y no reportar el incidente a la policía. También indicó que en un primer momento, la policía le sugirió resolver el asunto de manera privada.

AP suele evitar identificar a las víctimas de agresiones sexuales, pero la decisión de Tam de hablar públicamente es poco común en Vietnam, donde la violencia sexual rara vez se discute abiertamente. Ella expresó su deseo de alzar la voz para proteger a otras mujeres, afirmando: "Estoy haciendo esto no solo por mí, sino por todas las demás que han sido lastimadas".

El relato de Tam ha sido documentado a través de entrevistas, su denuncia ante la policía y comunicaciones con funcionarios de Estados Unidos y Vietnam. Tras buscar asistencia de funcionarios estadounidenses y un legislador, las autoridades vietnamitas confirmaron el jueves que habían presentado cargos contra el acusado, quien tiene 23 años.

La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam, Pham Thu Hang, declaró que se habían iniciado procedimientos legales "de conformidad con la ley vietnamita", pero no respondió a preguntas sobre la supuesta presión ejercida por la policía para llegar a un acuerdo en el caso. El hombre acusado no ha respondido a las solicitudes de comentarios enviadas a través de redes sociales.

Tam, quien se trasladó a Estados Unidos a los cinco años, regresó a Vietnam en mayo para realizar prácticas en banca, con la esperanza de reconectar con su tierra natal. Se unió a un grupo de conocidos en un viaje a un complejo turístico en Phu Tho, cerca de Hanói, el 4 de julio.

Según su denuncia, tras quedarse dormida en una habitación con la puerta sin llave, se despertó al sentir que el hombre la besaba en el cuello. A pesar de sus intentos de resistencia, fue inmovilizada y violada. Más tarde esa misma noche, envió un mensaje a su novio en Estados Unidos informándole de la agresión.

Después de informar a la policía el 21 de julio, Tam fue llevada nuevamente al lugar del ataque y le pidieron que recreara la agresión, lo que le causó gran angustia. "Una parte de mí se ha ido", dijo. "Y está en esa habitación".

La policía también intentó que se reuniera con el acusado y que firmara una declaración en la que constara que había rechazado un kit para la recolección de pruebas y un abogado, lo que ella rechazó. Además, Tam mencionó que recibió escasa ayuda de la embajada de Estados Unidos en Hanói, donde le dijeron que podía denunciar el caso a la policía vietnamita o regresar a casa.

Después de que su padre contactara al senador Ted Cruz, la embajada se comunicó con ella para disculparse, afirmando que había respaldado a Tam y ayudado a contactar a las autoridades, lo que su padre consideró "inexacto". El Departamento de Estado, por su parte, indicó estar al tanto del caso, aunque no podía ofrecer más comentarios por razones legales y de privacidad, enfatizando que la "seguridad y protección" de los estadounidenses era su prioridad.