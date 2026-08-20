Femicidio en Rosario: la farmacia donde ocurrió el crimen permanece cerrada por duelo

La farmacia ubicada en la esquina de Zeballos y Dorrego, donde este miércoles ocurrió el femicidio de una mujer de 56 años, permanece cerrada y con carteles que indican “cerrado por duelo”. Según pudo constatar el móvil de Cadena 3 Rosario en el lugar, el comercio continuará sin atención al público hasta este viernes 21 de agosto.

El crimen ocurrió ayer alrededor de las 9.42, en un sector del macrocentro rosarino que mantiene un importante movimiento durante toda la jornada. La farmacia está ubicada frente y en diagonal al Sanatorio Plaza, por lo que existe un constante tránsito de personas, además de la cercanía con el Colegio Sagrado Corazón, el Colegio San Miguel Garicoïts y los Tribunales Provinciales de Rosario.

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A un día del femicidio, el barrio continúa conmocionado por un hecho que ocurrió a plena luz del día y dentro de un comercio muy concurrido. En la investigación, la autoría del ataque no está en discusión y el principal detenido es la expareja de la víctima. Ahora, la Justicia busca determinar si el crimen fue premeditado y profundizar sobre el vínculo que mantenían.

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En las inmediaciones, comerciantes y vecinos evitaron realizar declaraciones públicas, aunque algunos aportaron información de manera reservada durante las primeras horas de la investigación. La zona permanece marcada por el impacto del crimen, mientras se espera que la farmacia pueda reabrir sus puertas este viernes.

Informe de Fernando Carrafiello.