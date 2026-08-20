Un año del escándalo del fentanilo adulterado y sus graves consecuencias en Argentina
Ariel García Furfaro, su familia y miembros de HLB Pharma y Ramallo S.A. fueron arrestados por el opioide contaminado que causó casi 100 muertes en el país.
FOTO: Un año del escándalo del fentanilo adulterado y sus graves consecuencias en Argentina
Buenos Aires, 20 de agosto (NA) – Se cumple un año de la noche en que el clan García Furfaro comenzó su desmoronamiento. El 20 de agosto de 2025, el empresario vinculado al kirchnerismo y propietario de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A. fue detenido junto a sus hermanos, su madre y otros integrantes de las empresas en el marco de la investigación por el fentanilo adulterado que provocó casi 100 muertes, un caso catalogado como la "peor crisis sanitaria de la Argentina".
Tras varios meses de reunir las primeras evidencias, el juez federal Ernesto Kreplak decidió ese día ordenar la captura de Ariel García Furfaro y de toda la cúpula directiva y técnica de los laboratorios. Esta acción judicial fue solicitada por los fiscales federales, quienes definieron el caso como un acto de "criminalidad compleja" que implica a un "conglomerado empresarial organizado".
El paso del tiempo ha comenzado a proporcionar respuestas. Más de un año después del inicio de la investigación, se confirmó que los lotes 31.202 y 31.244 del opioide, distribuidos en hospitales de todo el país, estaban contaminados con las bacterias multirresistentes Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii.
Además, según informaron a la Agencia Noticias Argentinas, se identificaron fallas críticas detectadas por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Sanitaria (ANMAT) y el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) durante las inspecciones, las cuales no fueron debidamente atendidas, permitiendo que ambos laboratorios continuaran operando. El quiebre se produjo el 18 de diciembre de 2024, cuando se fabricaron los lotes contaminados que empezaron a distribuirse a nivel nacional en enero de 2025.
A principios de mayo del año pasado, el Hospital Italiano de La Plata presentó una denuncia ante la ANMAT por presunta contaminación en ampollas de fentanilo, correspondientes a lotes suministrados a pacientes en estado crítico que fallecieron. Días después, las autoridades realizaron la denuncia judicial y se dio inicio a la investigación, pero ya era demasiado tarde.
El Estado es responsable. Ariel García Furfaro también lo es, y su clan que creía tener poderío ya no lo tiene. La causa investiga al menos 90 muertes a causa del opioide adulterado y 41 sobrevivientes de la inoculación. Familias afectadas y un país entero buscan respuestas, mientras que el empresario cumple su condena en un pabellón VIP de la cárcel de Marcos Paz.
Asimismo —informa el diario Clarín—, mediante encuentros regulares con su hermano Damián y su contador Diego Castrillón, el imputado supervisa las operaciones de la fábrica de cables Epuyén SRL, proyectos inmobiliarios en General Rodríguez y la construcción de una planta de productos biológicos en Paraguay, utilizando maquinaria importada de China.
Asimismo —indica el diario Clarín—, mediante encuentros regulares con su hermano Damián y su contador Diego Castrillón, el imputado supervisa las operaciones de la fábrica de cables Epuyén SRL, proyectos inmobiliarios en General Rodríguez y la construcción de una planta de productos biológicos en Paraguay, utilizando maquinaria importada de China.
Agencia NA
Lectura rápida
¿Qué ocurrió el 20 de agosto de 2025?
Se detuvo a Ariel García Furfaro y su familia por el escándalo del fentanilo adulterado que causó numerosas muertes.
¿Quién es Ariel García Furfaro?
Es un empresario vinculado al kirchnerismo y dueño de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A.
¿Cuántas muertes se investigan?
La causa investiga al menos 90 muertes y 41 sobrevivientes por el uso de fentanilo adulterado.
¿Qué encontraron en los lotes de fentanilo?
Los lotes estaban contaminados con las bacterias multirresistentes Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii.
¿Cuál es la situación actual de García Furfaro?
Cumple su condena en un pabellón VIP de la cárcel de Marcos Paz mientras sigue supervisando negocios desde allí.
[Fuente: Noticias Argentinas]