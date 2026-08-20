FOTO: Un año del escándalo del fentanilo adulterado y sus graves consecuencias en Argentina

Buenos Aires, 20 de agosto (NA) – Se cumple un año de la noche en que el clan García Furfaro comenzó su desmoronamiento. El 20 de agosto de 2025, el empresario vinculado al kirchnerismo y propietario de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A. fue detenido junto a sus hermanos, su madre y otros integrantes de las empresas en el marco de la investigación por el fentanilo adulterado que provocó casi 100 muertes, un caso catalogado como la "peor crisis sanitaria de la Argentina".

Tras varios meses de reunir las primeras evidencias, el juez federal Ernesto Kreplak decidió ese día ordenar la captura de Ariel García Furfaro y de toda la cúpula directiva y técnica de los laboratorios. Esta acción judicial fue solicitada por los fiscales federales, quienes definieron el caso como un acto de "criminalidad compleja" que implica a un "conglomerado empresarial organizado".

El paso del tiempo ha comenzado a proporcionar respuestas. Más de un año después del inicio de la investigación, se confirmó que los lotes 31.202 y 31.244 del opioide, distribuidos en hospitales de todo el país, estaban contaminados con las bacterias multirresistentes Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii.

Además, según informaron a la Agencia Noticias Argentinas, se identificaron fallas críticas detectadas por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Sanitaria (ANMAT) y el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) durante las inspecciones, las cuales no fueron debidamente atendidas, permitiendo que ambos laboratorios continuaran operando. El quiebre se produjo el 18 de diciembre de 2024, cuando se fabricaron los lotes contaminados que empezaron a distribuirse a nivel nacional en enero de 2025.

A principios de mayo del año pasado, el Hospital Italiano de La Plata presentó una denuncia ante la ANMAT por presunta contaminación en ampollas de fentanilo, correspondientes a lotes suministrados a pacientes en estado crítico que fallecieron. Días después, las autoridades realizaron la denuncia judicial y se dio inicio a la investigación, pero ya era demasiado tarde.

El Estado es responsable. Ariel García Furfaro también lo es, y su clan que creía tener poderío ya no lo tiene. La causa investiga al menos 90 muertes a causa del opioide adulterado y 41 sobrevivientes de la inoculación. Familias afectadas y un país entero buscan respuestas, mientras que el empresario cumple su condena en un pabellón VIP de la cárcel de Marcos Paz.

Asimismo —informa el diario Clarín—, mediante encuentros regulares con su hermano Damián y su contador Diego Castrillón, el imputado supervisa las operaciones de la fábrica de cables Epuyén SRL, proyectos inmobiliarios en General Rodríguez y la construcción de una planta de productos biológicos en Paraguay, utilizando maquinaria importada de China.

Asimismo —indica el diario Clarín—, mediante encuentros regulares con su hermano Damián y su contador Diego Castrillón, el imputado supervisa las operaciones de la fábrica de cables Epuyén SRL, proyectos inmobiliarios en General Rodríguez y la construcción de una planta de productos biológicos en Paraguay, utilizando maquinaria importada de China.

Agencia NA