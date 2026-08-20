La previa: conocé los números ganadores de hoy jueves 20 de agosto.

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El número de sorteo 41335, correspondiente al juego La Previa, se llevó a cabo el jueves 20 de agosto a las 10:15. El número a la cabeza fue 8952, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Madre e hijo).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 8952

2° 5042

3° 6684

4° 4006

5° 5531

6° 0172

7° 2817

8° 1770

9° 5831

10° 5352

11° 1356

12° 2829

13° 3766

14° 6285

15° 4132

16° 2336

17° 4190

18° 4756

19° 6317

20° 4491