La previa: conocé los números ganadores de hoy jueves 20 de agosto.
El sorteo número 41335 de La Previa se realizó el jueves 20 de agosto a las 10:15. El número a la cabeza fue 8952, que se interpreta como "A primera (Madre e hijo)". Conocé todos los resultados.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 41335, correspondiente al juego La Previa, se llevó a cabo el jueves 20 de agosto a las 10:15. El número a la cabeza fue 8952, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Madre e hijo).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 8952
2° 5042
3° 6684
4° 4006
5° 5531
6° 0172
7° 2817
8° 1770
9° 5831
10° 5352
11° 1356
12° 2829
13° 3766
14° 6285
15° 4132
16° 2336
17° 4190
18° 4756
19° 6317
20° 4491
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 41335 de La Previa.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El jueves 20 de agosto a las 10:15.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 8952.
¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como "A primera (Madre e hijo)".
¿Cuáles son los resultados de los números?
Se publicaron los 20 números ganadores de La Previa.