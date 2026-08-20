En vivo

Juntos

Fernando Genesir

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

Amamos Argentina

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

La previa: conocé los números ganadores de hoy jueves 20 de agosto.

El sorteo número 41335 de La Previa se realizó el jueves 20 de agosto a las 10:15. El número a la cabeza fue 8952, que se interpreta como "A primera (Madre e hijo)". Conocé todos los resultados.

20/08/2026 | 10:26Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Quiniela de Córdoba

FOTO: Quiniela de Córdoba

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

El número de sorteo 41335, correspondiente al juego La Previa, se llevó a cabo el jueves 20 de agosto a las 10:15. El número a la cabeza fue 8952, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Madre e hijo).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 8952
2° 5042
3° 6684
4° 4006
5° 5531
6° 0172
7° 2817
8° 1770
9° 5831
10° 5352
11° 1356
12° 2829
13° 3766
14° 6285
15° 4132
16° 2336
17° 4190
18° 4756
19° 6317
20° 4491

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 41335 de La Previa.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El jueves 20 de agosto a las 10:15.

¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 8952.

¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como "A primera (Madre e hijo)".

¿Cuáles son los resultados de los números?
Se publicaron los 20 números ganadores de La Previa.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf