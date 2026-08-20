Israel advierte a Turquía sobre riesgos en Siria tras ataque a base aérea
Las declaraciones ocurren en medio de una escalada de tensiones tras el ataque israelí contra una base aérea siria en la que al parecer se planeaba desplegar tropas turcas, lo que desmintieron.
FOTO: Katz, ministro israelí de Defensa.
Buenos Aires, 20 agosto (NA) — El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, advirtió este jueves a Turquía sobre "aventuras peligrosas" en Siria, en medio de la escalada de tensiones tras el ataque israelí contra una base aérea siria donde se presuntamente planeaba desplegar tropas turcas.
Katz afirmó en una publicación en redes sociales que el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, está involucrando a Turquía en estas aventuras, constató la Agencia Noticias Argentinas.
Entonces, declaró que Israel "no permitirá que ningún actor amenace su seguridad".
Israel atacó el martes la base aérea de Abu al-Duhur, en el noroeste de Siria, y sostuvo que ese país se preparaba para permitir el despliegue de fuerzas turcas en las instalaciones, una medida que Israel consideró una amenaza.
Turquía rechazó la acusación y acusó a Israel de violar la soberanía de Siria, que también negó que se planeara un despliegue militar turco en la base, según informa Xinhua.
Afirmó que oficiales turcos la habían visitado como parte de un programa de entrenamiento y cooperación militar.
Lectura rápida
¿Qué advirtió Israel?
El ministro de Defensa israelí advirtió a Turquía sobre "aventuras peligrosas" en Siria.
¿Quién hizo la advertencia?
La advertencia fue realizada por el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz.
¿Cuándo ocurrió el ataque?
El ataque a la base aérea siria se llevó a cabo el martes anterior a la advertencia.
¿Dónde se realizó el ataque?
El ataque se realizó en la base aérea de Abu al-Duhur, en el noroeste de Siria.
¿Por qué Israel considera una amenaza el despliegue turco?
Israel considera que el despliegue de tropas turcas en Siria podría amenazar su seguridad.
[Fuente: Noticias Argentinas]