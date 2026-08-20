Israel advierte a Turquía sobre riesgos en Siria tras ataque a base aérea

Buenos Aires, 20 agosto (NA) — El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, advirtió este jueves a Turquía sobre "aventuras peligrosas" en Siria, en medio de la escalada de tensiones tras el ataque israelí contra una base aérea siria donde se presuntamente planeaba desplegar tropas turcas.

Katz afirmó en una publicación en redes sociales que el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, está involucrando a Turquía en estas aventuras, constató la Agencia Noticias Argentinas.

Entonces, declaró que Israel "no permitirá que ningún actor amenace su seguridad".

Israel atacó el martes la base aérea de Abu al-Duhur, en el noroeste de Siria, y sostuvo que ese país se preparaba para permitir el despliegue de fuerzas turcas en las instalaciones, una medida que Israel consideró una amenaza.

Turquía rechazó la acusación y acusó a Israel de violar la soberanía de Siria, que también negó que se planeara un despliegue militar turco en la base, según informa Xinhua.

Afirmó que oficiales turcos la habían visitado como parte de un programa de entrenamiento y cooperación militar.