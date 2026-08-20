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Pinamar: conflicto por un circuito de motocross genera preocupación ambiental

El circuito se construye para una competencia que tendrá lugar el 29 y 30 de agosto. Ambientalistas y vecinos expresan su preocupación por el impacto en el entorno.

20/08/2026 | 09:23Redacción Cadena 3

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Las obras en la playa.

FOTO: Las obras en la playa.

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Buenos Aires, 20 agosto (NA) -- Un circuito de motocross en el frente costero de la ciudad balnearia de Pinamar ha suscitado un intenso conflicto entre diversas organizaciones, ambientalistas, vecinos, autoridades locales y organizadores del evento programado para los días 29 y 30 de agosto.

Según información a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el conflicto se origina por las tareas de movimiento de suelo en la franja de playa pública, dado que en el lugar se llevará a cabo el Enduro de Invierno, una competencia que contará con la participación de 350 pilotos de motos y cuatriciclos.

Además, el medio El Marplatense reportó que las obras incluyen la creación de una pista de 3,2 kilómetros sobre la costa, situada en paralelo a la Avenida del Mar, entre los balnearios El Pájaro y Rada Beach.

Ante esta situación, la Fundación Ecológica Pinamar ha presentado reclamos al Ejecutivo municipal y al Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, solicitando la suspensión de las obras.

El planteo de la fundación sostiene que la intervención podría vulnerar la normativa de protección ambiental vigente, advirtiendo sobre posibles impactos como erosión costera, compactación de arena, contaminación sonora y riesgo de derrames de hidrocarburos.

Desde la fundación, se informó que se han realizado reclamos ante el Ministerio de Medio Ambiente, destacando que existen "falta de evaluación de impacto ambiental, alteración de la altimetría del espacio público, lo cual está prohibido por ordenanza, y ausencia de una declaración de impacto firmada por la autoridad provincial competente".

Por su parte, la Municipalidad de Pinamar ha indicado que la realización del evento cuenta con la autorización del Concejo Deliberante, que aprobó por mayoría su realización tras varios debates y cruces en comisiones.

Agencia NA

Lectura rápida

¿Qué ocurre en Pinamar?
Se construye un circuito de motocross en la playa, generando preocupación por su impacto ambiental.

¿Quiénes están involucrados?
Ambientalistas, vecinos, autoridades locales y organizadores del evento están en conflicto.

¿Cuándo se llevará a cabo la competencia?
La competencia se realizará los días 29 y 30 de agosto.

¿Qué reclamos se han presentado?
La Fundación Ecológica Pinamar solicita la suspensión de las obras por posible daño ambiental.

¿Qué dice la Municipalidad?
La Municipalidad afirma que el evento cuenta con la autorización del Concejo Deliberante.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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