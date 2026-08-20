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Explosivo: conocé a los primeros confirmados para el Cosquín Rock 2027

El festival anunció el primer adelanto de su grilla para el 6 y 7 de febrero en Santa María de Punilla, con nombres consagrados, sorpresas internacionales y ritmo de cuarteto.

20/08/2026 | 10:39Redacción Cadena 3

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El Cosquín Rock volverá a rugir en 2027.

FOTO: El Cosquín Rock volverá a rugir en 2027.

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  1.

    Audio. El cuarteto, presente en el Cosquín Rock: los primeros confirmados para la edición 2027

    Juntos

    Episodios

El Cosquín Rock comenzó a revelar el line-up para su edición 2027, programada para el fin de semana del 6 y 7 de febrero en el habitual predio del Aeródromo de Santa María de Punilla. En un primer adelanto transmitido por Cadena 3, se dieron a conocer los primeros artistas y bandas confirmados, en una nómina que combina referentes históricos del rock nacional, debutantes internacionales y propuestas populares de otros géneros.

Entre los nombres de mayor peso del rock argentino se destacan Ciro y los Persas y Divididos, dos figuras centrales de la historia del festival. La lista de bandas consolidadas se completa con Catupecu Machu —con Fernando Ruiz Díaz al frente—, Babasónicos y los platenses de El Mató a un Policía Motorizado. Representando al reggae nacional, también se confirmó el regreso de Los Cafres.

El anuncio incluyó importantes novedades internacionales: el cantautor uruguayo Jorge Drexler participará por primera vez en el Cosquín Rock, mientras que el músico estadounidense Jack Johnson se suma como otra de las atracciones estelares del encuentro.

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La grilla inicial también contempla espacio para la escena emergente con Silvestre y La Naranja, la propuesta del heavy metal de la mano de La H No Murió —proyecto tributo a Hermética integrado por Claudio O'Connor y el "Tano" Romano— y la presencia de la música popular cordobesa y los contenidos digitales a través de la presentación conjunta de Q' Lokura y Un Poco de Ruido.

Desde la organización señalaron que esta primera nómina representa solo un adelanto del esquema total y que la distribución definitiva de los artistas para cada jornada del evento se dará a conocer con la revelación de la grilla completa.

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Lectura rápida

¿Qué evento se está anunciando? La edición 2027 del Cosquín Rock.

¿Quiénes son algunos de los artistas confirmados? Ciro y los Persas, Divididos, Jorge Drexler y Jack Johnson.

¿Cuándo se llevará a cabo? El 6 y 7 de febrero de 2027.

¿Dónde se realizará el festival? En el Aeródromo de Santa María de Punilla.

¿Por qué es relevante este anuncio? Revela un adelanto del line-up y la inclusión de artistas de diversos géneros.

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