Las solicitudes de desempleo en EE.UU. disminuyen a 206.000 en la última semana

WASHINGTON — Menos personas han solicitado el seguro por desempleo en Estados Unidos durante la última semana, lo que indica que los despidos continúan siendo bajos y que la mayoría de los trabajadores disfrutan de seguridad en sus empleos.

El Departamento de Trabajo comunicó el jueves que las solicitudes de seguro por desempleo cayeron a 206.000, en comparación con una cifra revisada de 212.000 de la semana anterior. El promedio de cuatro semanas, que mitiga las fluctuaciones semanales, aumentó ligeramente a 204.000 desde 199.750.

Este indicador es clave para los analistas, ya que las solicitudes de desempleo pueden anticipar la dirección del mercado laboral. A lo largo del último año, estas solicitudes se han mantenido en un rango históricamente bajo, oscilando entre 200.000 y 230.000 por semana.

"El mercado laboral aún no ha mostrado señales de debilidad a pesar del aumento en los precios del petróleo desde el inicio del conflicto en Irán y el choque global en el suministro energético", comentó Carl Weinberg, economista jefe de High Frequency Economics.

La cantidad de personas que recibían seguro de desempleo en la semana que concluyó el 8 de agosto aumentó a 1,8 millones, subiendo desde 1,78 millones la semana anterior.

La tasa de desempleo en Estados Unidos se sitúa en un 4,1%, en parte debido a la resiliencia de la economía frente al incremento de los precios de la energía. Sin embargo, también se debe a que la política del presidente Donald Trump contra la inmigración y el retiro de los baby boomers ha llevado a que menos personas compitan por los empleos: más de 1,3 millones de individuos han abandonado la fuerza laboral en el último año.

El mercado laboral presenta desafíos para quienes buscan su primer empleo o quienes han perdido su trabajo y desean reintegrarse. A su vez, las empresas, recordando la escasez de mano de obra tras el levantamiento de las restricciones por la pandemia, se muestran reacias a despedir personal, aunque tampoco están dispuestas a contratar nuevos trabajadores. Los economistas describen esta situación como un mercado laboral de "no contratar, no despedir".

En julio, las empresas, agencias gubernamentales y organizaciones sin fines de lucro recortaron un total de 23.000 empleos. En lo que va del año, los empleadores han sumado un promedio de 61.000 puestos de trabajo al mes, lo que representa una mejora respecto a los 9.700 del año pasado, la contratación más débil fuera de una recesión desde 2002. Las persistentes altas tasas de interés y las políticas comerciales erráticas de Trump han desalentado a las empresas a contratar en 2025.

La contratación hasta la fecha sigue muy por debajo de los 166.000 empleos mensuales que se crearon en promedio en 2023 y 2024, y de los 491.000 al mes registrados durante el auge de contratación de 2021-2022, que siguió a los confinamientos por la pandemia.