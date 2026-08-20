Meta reafirma su compromiso con la seguridad infantil ante críticas sobre su efectividad

CHICAGO — La compañía Meta se posiciona como defensora de la seguridad infantil, a pesar de una serie de demandas que la acusan de contribuir a la crisis de salud mental juvenil. En un tribunal federal de California, se enfrenta a la acusación de diseñar características en Instagram y Facebook que atrapan a los niños en sus plataformas.

Cuatro estados han demandado a Meta, reclamando miles de millones en compensación y exigiendo cambios drásticos en la gestión de sus aplicaciones. Según Paul Schmidt, abogado de la empresa, Meta se toma en serio la salud mental de los menores y busca abordar estos problemas.

Sin embargo, críticos como Marc Berkman, director de la Organization for Social Media Safety, argumentan que las medidas de Meta son insuficientes y que su enfoque responde más a la presión pública que a un verdadero compromiso con la seguridad infantil.

Los cambios implementados por Meta incluyen opciones para bloquear usuarios y reportar contenido inapropiado. Desde 2016, los usuarios de Instagram pueden filtrar comentarios ofensivos, y se han añadido advertencias para reflexionar sobre la publicación de contenido dañino.

Meta también ha implementado restricciones para evitar que adultos inicien chats privados con adolescentes que no están conectados. Aunque la empresa reconoce que algunos menores aún se registran con información falsa, asegura que se esfuerza por aplicar los límites de edad.

La compañía ha introducido advertencias sobre temas sensibles en los resultados de búsqueda, así como "Cuentas para adolescentes", que limitan el contenido a lo que se permitiría en una película con clasificación PG-13, a menos que haya consentimiento parental.

Sin embargo, un informe de Arturo Béjar, ex empleado de Meta, revela que el 60% de las funciones de seguridad para adolescentes no funcionan como se prometió. Haley Hinkle, de Fairplay, coautora del informe, critica que lo que se presenta como "cuentas para adolescentes" carece de protecciones efectivas.

Investigadores han señalado que los esfuerzos de Meta para mitigar la adicción a las redes sociales son limitados. Ashley Shea, académica de la Universidad de Cornell, indica que los diseños de captura de atención, como el scrolling infinito, explotan las vulnerabilidades de los jóvenes.

A pesar de los avances en el control de contenido problemático, Shea critica la falta de acción en la lucha contra la adicción provocada por estos diseños. Schmidt reconoció que muchos adolescentes enfrentan dificultades para gestionar su tiempo en redes sociales y destacó las herramientas de supervisión parental que ofrece Meta.

Sin embargo, Hinkle considera que estas herramientas son insuficientes y difíciles de implementar. Por su parte, Béjar afirmó que la función "Take a Break" está destinada a fallar, ya que los usuarios deben activarla manualmente.

Los desafíos legales que enfrenta Meta destacan un cambio en la percepción pública sobre la responsabilidad de las plataformas de redes sociales en la salud de sus usuarios más jóvenes. La creciente presión sobre los legisladores también podría llevar a cambios significativos en la industria.