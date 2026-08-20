FOTO: Felinos rescatados del ex zoológico de Luján encuentran hogar en santuarios de Sudáfrica y EE.UU.

Buenos Aires, 20 de agosto (NA) – Un grupo de 30 felinos rescatados del ex zoológico de Luján ha sido liberado en santuarios ubicados en Sudáfrica y Estados Unidos, donde podrán disfrutar de la vida al aire libre y convivir con otros de su especie, experimentando así la verdadera libertad y dignidad.

Después de un largo viaje, se confirmó que felinos como Lucy, Cash, Tango, Kaila, Kalu, Segundo, Horus, Brother Thomas, Thomas, Mordelon, Toby, Shelby, Satine, Liam y Patrick han llegado a Colorado, Estados Unidos. Allí, comenzarán un proceso de rehabilitación gradual que les permitirá adaptarse al nuevo clima y conocer al equipo veterinario que los atenderá.

Según un comunicado de The Wild Animal Refuge, al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, nueve de estos felinos se han instalado en un recinto de 1.450 hectáreas, mientras que otros seis se encuentran en un área de 10.000 hectáreas.

"Creemos en permitir que cada residente evolucione a su propio ritmo. Pronto, una vez que estén listos, estos magníficos felinos serán liberados en enormes hábitats al aire libre, donde finalmente podrán convivir con otros de su misma especie, sentir la hierba bajo sus patas y experimentar la verdadera libertad y dignidad", expresaron desde el santuario.

El comunicado también agradeció a Four Paws International por su colaboración incesante y a Argentina por confiar en ellos para ofrecer a estos animales un hogar seguro y lleno de amor.

Por otro lado, en el Lionsrock Big Cat Sanctuary de Sudáfrica, han llegado felinos como Bella, Brynn, Joe, Scar, Stanley, Lionel, Kimi, Nyra, Amora, Valentine, Meko, Benjamin, Negus, Dyla y Keko, quienes ya disfrutan de su nueva vida.

Desde Four Paws International, manifestaron que "fue un momento increíblemente emotivo para nuestro equipo. Hubo lágrimas de alegría por todas partes. Rescatar a estos 30 grandes felinos supuso un enorme desafío logístico. Requirió un gran equipo de personas altamente cualificadas trabajando en estrecha colaboración y coordinando cada detalle minuciosamente. ¡Y lo conseguimos!".

Los felinos fueron parte de un grupo más amplio de animales rescatados del zoológico, que fue clausurado en septiembre de 2020 por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible debido a la falta de habilitaciones oficiales y el incumplimiento de leyes de fauna.