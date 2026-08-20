El profesor acusado de simular un accidente para matar a su esposa se negó a declarar

Por Juan Federico

Gerardo Luis Gasparutti, el profesor universitario acusado de haber simulado un accidente para asesinar a su esposa Lucila Pagani, ya fue sometido a una primera declaración indagatoria y se negó a declarar.

Se trata de la investigación que lleva adelante la fiscal Mónica Copello, quien el pasado 6 de este mes ordenó la detención de Gasparutti, al que acusó de homicidio calificado por el vínculo.

El caso comenzó a investigarse el pasado domingo 14 de junio a la noche, cuando los bomberos llegaron hasta la vera de la ruta provincial E-53, donde se estaba generando un incendio en el interior de un auto Renault Sandero que presuntamente había despistado y chocado contra una alcantarilla, en la mano que va hacia la ciudad de Córdoba, cerca del cruce hacia Villa Allende.

En ese momento, el conductor del auto, Gasparutti, ya estaba afuera del rodado, pero en el interior continuaba Pagani, que se quemaba sin reaccionar.

Cuando los bomberos y un grupo de automovilistas lograron sofocar el incendio, retiraron a Pagani, malherida, que fue internada en el Instituto del Quemado, de la ciudad de Córdoba, donde murió tres días después.

Aquella noche, una versión indicaba que Gasparutti le había asegurado a los primeros policías y bomberos que asistieron al lugar que su esposa había conectado el celular para cargarlo mientras viajaban en el auto y que el aparato había explotado, provocando el incendio dentro del vehículo.

Según su relato, mientras intentaba auxiliarla perdió el control del Renault Sandero y terminó impactando contra una alcantarilla ubicada al costado de la ruta.

No obstante, en la investigación consta que los bomberos informaron que no hallaron ningún teléfono celular destruido por una explosión y tampoco encontraron cables de carga ni otros elementos compatibles con esa hipótesis dentro del habitáculo.

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Si bien durante días se habló en los medios sobre esa extraña explosión de un celular mientras era cargado en un auto, e incluso se convocaron a especialistas para que pudieran explicar esto, lo concreto es que en la causa nunca existió un celular que haya explotado.

A ese dato se sumó otro considerado determinante para la investigación: uno de los bomberos declaró haber percibido un fuerte olor a combustible en el interior del vehículo.

Con esos elementos y otras medidas probatorias incorporadas durante los últimos dos meses, la fiscalía sostiene que no se trató de un accidente sino de un hecho intencional.

La principal hipótesis es que el ataque habría sido planificado y que el choque contra la alcantarilla fue utilizado para simular un siniestro vial mientras la mujer ya estaba siendo consumida por las llamas.

De acuerdo a diversas fuentes consultadas por Cadena 3, la hipótesis de la fiscal apunta a que se habría tratado de un asesinato planificado. Aquella noche, Gasparutti había reservado una mesa en un restaurante de la Capital cordobesa para salir a cenar con Pagani, con la excusa de celebrar que hacía 15 años que la mujer se había mudado desde Buenos Aires a Córdoba.

Se trataba de una cita a solas, por lo que habían dejado al único hijo de la pareja con una familia vecina, en Unquillo. Tras salir en el auto, que tiene equipo de GNC, cargaron nafta en una estación de servicios de la ruta E-53 y comenzaron a viajar hacia Córdoba, hasta que minutos después se produjo el despiste y el incendio dentro del rodado.

Gasparutti sufrió algunas quemaduras menores, pero logró salir rápido del auto. Su mujer, en tanto, tuvo gravísimas quemaduras en distintas partes del cuerpo, sobre todo desde el tórax hacia arriba, además de otras heridas en la zona de la espalda, lo que también llamó mucho la atención a los investigadores. ¿Por qué, si el celular habría explotado frente a ella, tenía la espalda tan quemada? Este es uno de los grandes interrogantes.

Apenas fue hospitalizada, Pagani recibió un cóctel de medicamentos para mantenerla sedada.

Este dato dificulta otra de las teorías que tiene la fiscal: ¿acaso pudo haber estado dopada y por eso nunca reaccionó para intentar escapar de aquel auto cuando comenzó a quemarse?

Lo concreto es que el jueves último, en un trámite que se mantuvo en reserva, Gasparutti fue conducido desde la cárcel de Bouwer hacia la fiscalía, donde la fiscal le leyó la acusación en su contra. Estaba acompañado por su abogado defensor Lucas Sonzini Astudillo.

De acuerdo a las fuentes consultadas, Gasparutti negó los hechos y se abstuvo de declarar y de responder preguntas. Tras el trámite, fue regresado a su celda.

El letrado que lo defiende, Sonzini Astudillo, apenas se concretó la detención de Gasparutti había manifestado de manera pública que la imputación los había tomado por sorpresa y que negaban que se hubiese tratado de un asesinato. Insistió con la teoría del accidente.

Ahora, consultado por Cadena 3 por la indagatoria y el contenido de la acusación, el abogado evitó responder.

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