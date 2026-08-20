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Rosario: el olfato de "Kenzo" permitió encontrar droga oculta en un allanamiento

La PDI realizó cuatro operativos en zona sur, detuvo a dos personas y secuestró cocaína, marihuana, psicofármacos, celulares y anotaciones.

20/08/2026 | 12:59Redacción Cadena 3 Rosario

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FOTO: "Kenzo”, el can detector de la policía.

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La Policía de Investigaciones, junto a grupos tácticos de la Policía de Santa Fe y las Tropas de Operaciones Especiales, realizó cuatro allanamientos en la zona sur de Rosario en el marco de una investigación por microtráfico. Como resultado, fueron aprehendidas dos personas y se secuestraron drogas, teléfonos celulares y anotaciones de interés para la causa, con intervención de la fiscal Brenda Debiasi.

Uno de los procedimientos se llevó adelante en un domicilio de Corralito al 5800, donde ingresó personal de la División Canes con “Kenzo”, un perro detector de la PDI. El animal marcó un sector debajo de un cajón, donde los investigadores encontraron una bolsa con distintos envoltorios que contenían sustancias presumiblemente estupefacientes.

FOTO: "Kenzo”, el can detector de la policía.

En ese lugar se secuestraron 12 envoltorios y una bolsa tipo ziploc con una sustancia blanquecina presumiblemente cocaína. También encontraron cuatro envoltorios y una bolsa con material vegetal presumiblemente marihuana, además de 10 comprimidos de un fármaco psicotrópico. A esto se sumaron teléfonos celulares y anotaciones vinculadas a la investigación.

Los otros allanamientos se realizaron en domicilios de Madre Cabrini al 2700, Pasaje Blanes al 2500 y otro inmueble de Corralito al 5800. En esos procedimientos se incautaron teléfonos y documentación de interés. Por disposición de la fiscal Debiasi fueron aprehendidos Pamela P., de 44 años, y Brian M., de 27.

Lectura rápida

¿Qué se realizó en Rosario? Se realizaron cuatro allanamientos en la zona sur de Rosario por una investigación de microtráfico.

¿Quiénes participaron en los allanamientos? Participaron la Policía de Investigaciones, la Policía de Santa Fe y las Tropas de Operaciones Especiales.

¿Cuándo se realizaron los allanamientos? Los allanamientos se realizaron recientemente, aunque no se especifica la fecha exacta.

¿Dónde se llevaron a cabo los procedimientos? Se llevaron a cabo en la zona sur de Rosario, incluyendo Corralito, Madre Cabrini y Pasaje Blanes.

¿Por qué se realizaron los allanamientos? Se realizaron en el marco de una investigación por microtráfico de drogas.

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