Copetti avisó cómo jugará Central ante Corinthians: "Esperar atrás sería un error"

Enzo Copetti palpitó el duelo de Rosario Central ante Corinthians y aseguró que el plantel llega con mucha confianza al partido de esta noche en San Pablo. “Tengo una expectativa muy grande con este grupo. Lo vi muy bien durante la semana, muy concentrado. Creo que fue la mejor semana de lo que va de este semestre”, sostuvo el delantero en diálogo con Cadena 3 Rosario.

El atacante canalla destacó que el equipo tiene planificado cómo afrontar el encuentro y descartó especular con esperar al rival. “La idea es jugarlo mano a mano, ataque por ataque”, explicó. Además, consideró que “si uno le juega de igual a igual a este tipo de equipos” puede generar dificultades y recordó una experiencia previa jugando en San Pablo.

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Copetti también habló de la posibilidad de que el partido tenga más espacios que el disputado en Rosario. Señaló que Corinthians buscará mantener la posesión y achicar rápidamente, mientras que Central intentará aprovechar los espacios que trabajó durante la semana. También contó que los penales se practican durante todo el año y no solamente ante una posible definición desde los doce pasos.

El delantero reconoció que todavía no pudo convertir en este semestre y contó que está trabajando para mantener la tranquilidad ante la falta de situaciones. “En el momento que me llegue, tengo que estar tranquilo para tratar de convertir”, afirmó. También destacó el entendimiento con sus compañeros y mencionó los intentos de Cantizano por encontrarlo dentro del área.

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Copetti valoró además el crecimiento del equipo y el aporte de los futbolistas que se incorporaron al plantel. Destacó especialmente a Alan Rodríguez, Julián y Saracho, y aseguró que el rendimiento mostrado ante Barracas Central demostró que hay jugadores preparados para responder cuando les toca entrar. Sobre el juvenil Cantizano, pidió acompañarlo y darle confianza para que pueda afrontar un partido de esta magnitud.

Finalmente, el atacante reconoció que disfruta jugar con un estadio en contra y aseguró que los insultos del público rival incluso lo motivan. Central enfrentará a Corinthians este jueves desde las 21.30 por la revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores. El ganador de la serie avanzará a cuartos de final, donde enfrentará a Estudiantes de La Plata.

Informe de Estadio 3.