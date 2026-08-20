Almirón, antes de la revancha de Central ante Corinthians: "Son finales"
El Canalla busca meterse entre los ocho mejores del certamen continental en San Pablo, donde enfrentará al conjunto brasileño por el pase a la próxima instancia.
20/08/2026 | 07:34Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Jorge Almirón, en Rosario Central.
Rosario Central enfrenta este jueves a Corinthians en Brasil por la revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores. El Canalla buscará conseguir un resultado que le permita avanzar a los cuartos de final, en una serie que se definirá en San Pablo. El ganador se medirá con Estudiantes de La Plata.
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En la previa del encuentro, Jorge Almirón destacó la importancia del partido y el acompañamiento de los hinchas de Central. “El equipo está bien, la gente nos va a acompañar, así que muy contenta. Son finales, vamos a jugar contra un equipo muy fuerte”, expresó el entrenador antes de viajar a Brasil.
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El ganador de esta serie se enfrentará con Estudiantes de La Plata. (Desde las 19.30) Transmite Estadio 3 por Cadena 3 Rosario (FM 100.1), Cadena3.com, YouTube y app.
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Almirón también valoró al conjunto brasileño y remarcó la dificultad del cruce. “Este partido podría tranquilamente ser una cuarta final de torneo, pues creo que enfrentamos un muy buen equipo”, señaló. Central irá por la clasificación en un escenario exigente, con la ilusión de meterse entre los ocho mejores de América.
Lectura rápida
1. ¿Qué partido jugará Rosario Central?
- Rosario Central jugará contra Corinthians en la revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores.
2. ¿Quién es el entrenador de Rosario Central?
- El entrenador de Rosario Central es Jorge Almirón.
3. ¿Cuándo se llevará a cabo el partido?
- El partido se llevará a cabo este jueves.
4. ¿Dónde se jugará el partido?
- El partido se jugará en Brasil.
5. ¿Cuál es el objetivo de Rosario Central en este partido?
- El objetivo de Rosario Central es avanzar a los cuartos de final de la Copa Libertadores.