¿Vender o alquilar? Un especialista explicó qué conviene hacer hoy con un departamento vacío

Tener un departamento vacío puede parecer una forma de esperar un mejor momento para vender o alquilar, pero esa estrategia tiene un costo que muchos propietarios subestiman. Alejandro Bennazar, director ejecutivo de la Mesa de la Industria Inmobiliaria, explicó en Radioinforme3 por Cadena 3 Rosario que actualmente, entre mantener una propiedad desocupada y ponerla en alquiler, resulta más conveniente generar una renta mientras se espera una eventual revalorización.

Según Bennazar, el mercado comenzó a reacomodarse desde 2023 y principios de 2024, luego de la modificación de la legislación sobre alquileres. “Hoy una propiedad está rindiendo 5 o 6% anual promedio, depende zona un poco más, más la revalorización de mercado”, señaló. En ese sentido, consideró que los inmuebles continúan funcionando como una forma de protección del ahorro.

El especialista remarcó que una vivienda desocupada igualmente genera gastos. “Tener un departamento vacío genera costos, mantenimiento, expensas, impuestos”, explicó. Por eso, sostuvo que “entre vacío y alquilado, conviene tenerlo mejor ocupado y con rentabilidad, pagando por lo menos costos, a la espera de oportunidades de revalorización”.

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Bennazar también destacó la importancia de conservar a un buen inquilino para reducir los gastos vinculados con la rotación. Explicó que cuando una persona permanece en la propiedad se reducen los costos de mantenimiento y el tiempo necesario para volver a alquilarla. “Lo que uno trata de ir generando es un buen inquilino”, afirmó, y estimó que una nueva búsqueda puede demandar alrededor de 30 días.

En cuanto al tipo de inmueble, marcó una diferencia entre el mercado de ventas y el de alquileres. Mientras muchos desarrolladores construyeron monoambientes que hoy tienen menor demanda para la venta, aseguró que en el mercado locativo “el monoambiente, sin que hablar, es el de mayor rentabilidad”. Vinculó esta tendencia con los cambios demográficos y el crecimiento de los hogares unipersonales.

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Respecto del alquiler temporario, Bennazar consideró que actualmente resulta menos conveniente que un contrato permanente. “Hoy te conviene más un permanente que un temporario”, afirmó, y explicó que esta modalidad implica mayores gastos de mantenimiento y administración. Además, señaló que las plataformas de alquiler temporario pueden representar “un 18, un 20% de costo”, lo que reduce considerablemente la rentabilidad final.

Finalmente, Bennazar defendió a los inmuebles como una alternativa de inversión frente a la volatilidad financiera. “Tradicionalmente lo más seguro que tuvo nuestro país fueron las propiedades”, sostuvo. Y agregó: “Hoy por hoy, por más razón que nunca, te conviene invertir en tangible, que en este caso son los bienes inmuebles”. Según el especialista, en los últimos dos años la actualización de los alquileres acompañó una revalorización cercana al 70%, por encima de la evolución del dólar en ese período.

Entrevista de Hernán Funes.