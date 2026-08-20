El senador Ormachea reveló el rol de Cerimedo: "Era el monje negro del gobierno boliviano"

El senador boliviano José Manuel Ormachea (Partido Libre) detalló el verdadero peso político que tenía Fernando Cerimedo en la administración del presidente Rodrigo Paz, luego de que el consultor argentino fuera imputado por tentativa de femicidio tras el ataque a balazos que sufrió la abogada Nadia Beller en Santa Cruz de la Sierra.

"Cerimedo era el monje negro, la persona en las sombras, el consultor que consultaba para todo Rodrigo Paz y que tomaba decisiones por debajo sin que nadie lo sepa", afirmó Ormachea en diálogo con Cadena 3.

Según el legislador, aunque el común de la gente no lo registraba, dentro del arco político era conocido como la figura a la que el mandatario le había "delegado prácticamente la presidencia".

Para el parlamentario, el intento de asesinato no se reduce a un conflicto personal, sino que responde a las graves revelaciones que la víctima comenzó a realizar desde el hospital. Beller acusó a Cerimedo de encargar el crimen para encubrir una red de corrupción que salpica al círculo más íntimo del Gobierno —incluidos ministros, la esposa del presidente y el comandante de la Policía, Mirko Sokol— con maniobras que van desde el tráfico de oro y narcotráfico hasta sobreprecios millonarios en la importación de gasolina.

Ormachea también desestimó las versiones de la defensa de Cerimedo que hablan de un "autoatentado", atribuyéndolas a campañas de desinformación en redes, y exigió que las investigaciones judiciales avancen hasta las últimas consecuencias sin otorgar privilegios al entorno del poder.

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