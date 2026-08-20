Oficial de policía será juzgado por la muerte de un detenido en Siria

FOTO: Oficial vinculado a la muerte de un detenido será procesado en Siria

DAMASCO, Siria — Un investigador de la policía local enfrentará un proceso judicial tras haber golpeado a un hombre durante un interrogatorio, a pesar de que se le había advertido sobre su hemofilia, informaron autoridades sirias el jueves.

El Ministerio del Interior inició a principios de esta semana una investigación relacionada con la muerte de Mohammad Ghamira, y el jueves se anunciaron los resultados preliminares.

Ghamira, de 29 años y padre de dos hijos, era voluntario de los Cascos Blancos, una organización de defensa civil que operaba en áreas controladas por la oposición antes de la caída del presidente Bashar Assad en diciembre de 2024.

Falleció en un hospital de Latakia el domingo, luego de ser liberado de la cárcel, donde estuvo detenido por varios días a raíz de una denuncia por robo, según el mando de seguridad interna de la ciudad.

Sus familiares habían informado a las autoridades sobre su hemofilia, una condición que dificulta la coagulación de la sangre, y habían solicitado que no se le causara daño.

La muerte de Ghamira provocó una fuerte indignación en Siria, reavivando recuerdos de torturas y abusos en los centros de detención durante las décadas de gobierno de la dinastía Assad.

El mayor general Ahmed Latouf, encargado del comité que investiga la muerte de Ghamira, comunicó que expertos médicos determinaron que el fallecimiento se debió a complicaciones de una hemorragia cerebral.

Las investigaciones revelaron que el interrogador policial golpeó a Ghamira en el cuello durante el interrogatorio, a pesar de que este había notificado a los agentes sobre su condición médica, explicó Latouf.

El interrogador ha sido enviado a la fiscalía pública, mientras que las investigaciones disciplinarias continúan en curso sobre otros miembros del personal policial involucrados.

Organizaciones de derechos humanos han denunciado que los abusos en los centros de detención han continuado bajo las nuevas autoridades del país. Sin embargo, la organización Sirios por la Verdad y la Justicia afirmó que no encontró pruebas de un "sistema centralizado único" que se asemeje al aparato de tortura instaurado por el régimen de Assad.