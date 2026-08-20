Las olas de calor en Europa alteran la cosecha de uvas para champán en 2026

HAUTVILLERS, Francia — Los viticultores de champán se ven obligados a acelerar la vendimia ante la llegada de la cosecha más anticipada jamás registrada en la región. El calor extremo y la sequía han acelerado la maduración de las uvas, dejando a los productores con una estrecha ventana para asegurar la calidad del reconocido vino espumoso.

Desde las primeras horas de la mañana, equipos de vendimiadores comienzan su labor en las laderas de Hautvillers, donde las viñas fueron declaradas Patrimonio Mundial de la UNESCO en 2015. Para Alexandre Gobillard, director de producción de la casa de champán Gobillard & Fils, iniciar la vendimia a mediados de agosto es algo que antes parecía impensable.

"Esto es histórico en Champaña", expresó Gobillard. "Llevo 30 años trabajando en la finca y cuando empecé, mi padre me decía: 'El 15 de agosto, vete de vacaciones'. Hoy es 18 de agosto y estamos en plena vendimia. Nunca habíamos visto algo así".

A sus 50 años, Gobillard es parte de la cuarta generación que trabaja en los viñedos familiares. Su casa cultiva 40 hectáreas de viñas y produce cerca de 1,5 millones de botellas al año.

La vendimia oficial de Champaña comenzó entre el 12 y el 17 de agosto, dependiendo de la zona y la variedad de uva, aproximadamente un mes antes de lo habitual. Una helada a finales de marzo afectó a las viñas tras un inicio temprano de la brotación, lo que disminuyó la cosecha potencial. Posteriormente, cuatro olas de calor, algo sin precedentes, complicaron aún más la situación, según Gobillard.

Las uvas expuestas al sol han comenzado a presentar quemaduras, un fenómeno poco común. Según Gobillard, perder alrededor del 10% de las uvas implica una disminución de volumen, aunque no necesariamente afecta la calidad del vino. Las vendimias anticipadas se han vuelto cada vez más comunes en Champaña y otras regiones vitivinícolas de Francia, a medida que las temperaturas aumentan. En Italia, el calor extremo también ha llevado a los productores de vino espumoso a cosechar antes, incluso trabajando en horarios nocturnos.

El presidente de la Unión de Casas de Champán, David Chatillon, admitió que las condiciones climáticas de este año resultarán en una notable reducción de los rendimientos. "Pero no es solo por la sequía", aclaró Chatillon. "Perdimos el 43% de la producción potencial debido a las heladas primaverales, y la sequía ha agravado aún más el problema".

El cambio climático ha sido un tema recurrente en la industria durante los últimos 25 años, lo que ha llevado a inversiones en investigación para adaptarse a las nuevas condiciones, incluyendo el desarrollo de variedades de uva más resistentes a enfermedades y que maduren más tarde.

Gobillard ha notado cómo el proceso de maduración se ha acelerado con el tiempo. "La generación de mi abuelo comenzaba la vendimia 100 días después de la floración, mi padre 90 días, y hoy lo hacemos en 80 días", explicó. "Tendremos que cambiar nuestros hábitos".

Las temperaturas récord de este verano, que llegaron a 40 grados Celsius en algunas partes de Champaña, han comprimido aún más el ciclo de maduración. "La vid necesita agua para vivir", indicó Gobillard. "El agua fue extraída de las uvas para mantener viva la vid, lo que resultó en una concentración de azúcar más alta y una maduración más rápida".

A medida que su hija operaba la prensa, Gobillard observó cómo fluía el primer mosto del año, mezclando entusiasmo y ansiedad. Rápidamente tomó una muestra para medir el nivel de azúcar, un indicador clave del contenido potencial de alcohol. "El champán no debe ser demasiado alcohólico. Buscamos delicadeza", comentó.

La vendimia anticipada también presenta desafíos logísticos en una región donde tradicionalmente se recoge a mano. Algunos trabajadores aún están de vacaciones y otros enfrentan retrasos en el transporte. Gobillard espera completar la vendimia en unos nueve días, un trabajo que requiere alrededor de 120 trabajadores, en su mayoría reclutados en Francia y Polonia.

"Realmente cambia la manera en que vemos los métodos tradicionales de Champaña", afirmó Geoffrey Bonnet-Gobillard, director comercial de la casa familiar de champán. "La vendimia manual tiene muchas limitaciones: alojamiento, alimentación, reclutamiento. Es complicado, especialmente con vendimias tempranas en agosto".

A pesar de las difíciles condiciones, Gobillard expresó optimismo respecto a la calidad de las uvas. "Estoy muy contento con lo que estoy viendo. Nos preocupaba que la sequía nos dejara racimos muy ligeros, pero en estas parcelas estamos realmente satisfechos. La cantidad debería ser suficiente y la calidad estará presente".

Sin embargo, el tiempo apremia. "Es hora de cortarlas. Vamos a tener que movernos rápido", concluyó Gobillard.